Внимание: мошенники!

Предпринимателей и граждан, пострадавших от мошеннических действий граждан МИРОШНИЧЕНКО Дмитрия Александровича и БАЛАГУЛА Андрея Юрьевича, просят обратиться в ОРЧ-3 Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД ПК, по телефонам: (4232) 27-08-14, 27-11-27.