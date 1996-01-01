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Дело о пропавшем телефоне

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Суд над пожарным, принимавшим участие в тушении пожара в офисном центре 16 января и позарившимся на сотовый телефон одной из сотрудниц, не состоялся и перенесен на 12 апреля.

В минувший четверг должны были состояться только предварительные слушания по иску пострадавшей - сотрудницы Сбербанка С. к пожарному К. Однако женщина категорически отказалась принимать участие в процессе и в Первореченский районный суд не явилась.

По словам судьи Сергея БАРАБАША, одной из причин ее нежелания появляться в суде мог быть интерес к процессу со стороны прессы. Да и самой прессе от Сергея Дмитриевича досталось: кто-то из наших коллег уже публично вынес суровый вердикт еще не представшим перед судом пожарным. И весь гнев судебной системы за скороспелые выводы коллег по перу принял на себя заведующий бюро НТВ Игорь СОРОКИН.

Но потом судья Барабаш смягчился и приоткрыл тайну: С. написала заявление о том, что обвиняемый К. возместил ей ущерб и претензий к нему она не имеет. Однако, чтобы подтвердить это, потерпевшему все-таки придется явиться на предварительные слушания. Если 12 апреля она подтвердит свое заявление, то судебного процесса вообще может не быть.

Эта еще не закончившаяся история касается только одного из трех пожарных. Как разрешится дело в отношении еще двоих, пока неизвестно.

Напомним, по сообщению старшего помощника прокурора края Ирины НОМОКОНОВОЙ, в ходе расследования уголовного дела была установлена причастность трех пожарных к совершению хищений 5 сотовых телефонов ценою от 4,6 до 7,6 тыс. руб.

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