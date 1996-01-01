Взятки сладки

Коррупция в государственном секторе, повсеместно понимаемая как использование служебного положения в личных интересах, существует по всему миру и широко распространена во многих странах и регионах. Как показывает практика, коррупция наносит ущерб экономическому росту и снижает эффективность государственного управления.

В сентябре 2005 года в соответствии с методикой, разработанной компанией Management Systems International (MSI) совместно с Дальневосточным консалтинговым центром, в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске были проведены социологические исследования с целью изучения понимания населением причин и последствий коррупции. Особенности проведенного исследования и полученные данные прокомментировал политолог Петр ХАНАС.

- Как население воспринимает само понятие коррупция?

Понятие "коррупция" многогранно. Мы попытались предложить нашим респондентам несколько развернутых определений этого явления. И получили достаточно интересный результат. Его можно оценить, познакомившись с таблицей 1.

- Какова же острота проблемы коррупции?

- Коррупция воспринимается как очень серьезная проблема 44,4% опрошенных. При этом 36,3% отметили ее в качестве "точно существенной".

Коррупцию в органах власти в качестве очень серьезной проблемы чаще отмечают люди с низким доходом. При этом по мере увеличения доходов уровень остроты проблемы падает. Люди с более высокими доходами называют в качестве серьезной проблемы коррупцию в секторе предпринимательства.

Кстати, чем старше люди, тем вероятнее, что они назовут коррупцию в качестве серьезной проблемы.

Из тех, кто лично сталкивался с коррупцией в органах власти, 25,4% называют ее "очень серьезной" и 42,4% - "точно существенной".

- Оправдывает ли население коррупцию?

- Респондентам был также задан вопрос о том, можно ли оправдать коррупцию. Большинство категорически отрицали оправдание коррупции (64,7%), в то время как 23% сказали, что иногда коррупцию можно оправдать, а 1,8% считали, что она может быть оправдана всегда.

Интересные результаты можно получить, если проанализировать ответы на данный вопрос в разных возрастных группах. Так, молодежь в возрасте 18-24 лет более терпима к коррупции, чем другие возрастные группы: 37,7% респондентов сказали, что коррупция может быть оправдана при определенных условиях. В то время как в других возрастных группах значительное большинство респондентов считают, что коррупцию нельзя оправдать ни при каких условиях. Так, в категории 55 лет и старше только 13,6% говорят, что коррупцию иногда можно оправдать.

При этом во всех возрастных группах около 1,6% утверждают, что коррупцию всегда можно оправдать. (График 1)

Если проанализировать ответы респондентов разных категорий занятости, то можно обнаружить существенную разницу в ответах на данный вопрос. Рабочие, служащие частных предприятий, студенты и неработающие в большей степени оправдывают коррупцию, чем государственные служащие. В этой же группе респондентов высок уровень доверия к краевым и городским органам власти. При этом служащие государственных структур и пенсионеры в меньшей мере считают, что коррупция может быть оправдана всегда.

- Какова распространенность коррупции в органах власти по данным проведенного исследования?

- Около половины респондентов убеждено, что все или большинство государственных чиновников всех уровней власти коррумпированы. Эти данные соответствуют данным низкого уровня доверия населения органам власти.

- В каких сферах и структурах наибольшим образом распространена коррупция?

- Милиция и, прежде всего, ГИБДД и ДПС воспринимаются как наиболее коррумпированные службы. В целом 62,8% респондентов (по показателю "все коррумпированы" + "большинство коррумпировано") поставили на первое место ГИБДД и 60,8% - другие подразделения милиции. Практически тот же показатель у федеральных органов власти - 61,1%. За ними следуют суды и прокуратура, региональные и местные органы власти. Не менее коррумпированными воспринимаются система образования и таможня - 45,2% и 42,9% соответственно. Относительно высокий показатель коррумпированности, по мнению опрошенных, в сфере здравоохранения - 9,6% отметили, что все работники этой сферы коррумпированы, и 25,2%, что большинство из них коррумпированы. Менее всех подвержены коррупции органы социальной защиты, тем не менее 3,1% отметили, что все работники этой сферы коррумпированы, и 10,3%, что большинство из них коррумпированы.

В различных социально-демографических группах мнения распределились по-разному. Люди в возрасте 25-40 лет чаще, чем другие возрастные группы, называют ГИБДД и ДПС, а затем - федеральные и региональные органы власти. Мужчины и женщины старше 55 лет чаще других указывали органы здравоохранения и органы социальной защиты. Мужчины чаще, чем женщины, называли в качестве наиболее коррумпированных такие учреждения, как система правосудия, ГИБДД и ДПС, другие подразделения милиции, налоговую службу, таможню.

Люди с более высокими доходами чаще других называли систему правосудия и разрешительную систему. Рабочие и технический персонал считают наиболее коррумпированными систему правосудия, ГИБДД и ДПС, другие подразделения милиции, таможню, региональные и местные органы власти. (График 2)

В нашем исследовании были заданы вопросы о том, есть ли у людей опыт дачи и получения взятки. Из тех 23,6% респондентов, которые имели контакты с органами ГИБДД и ДПС, за последние 12 месяцев лично сталкивались с требованиями взятки 55,4% респондентов, 40,3% сами предлагали взятку. Из 20,5% контактов с колледжами, университетами и их преподавателями в 37,6% случаях оканчивались требованием взятки. 29,2% сами предлагали взятки для получения определенного рода услуг от вузовских работников. Из всех контактов с органами призыва на военную службу почти третья часть (31%) респондентов сталкивались с фактами требования взятки. Столько же сами были инициаторами данного вида коррупции.

Если проанализировать ответы респондентов разных категорий занятости, то можно обнаружить существенную разницу в практике взяточничества. Рабочие, предприниматели и неработающие чаще сталкиваются с взяточничеством, чем профессиональные сотрудники и руководители разных звеньев государственных учреждений.

Молодые (18-24, 25-40 лет) чаще, чем пожилые люди, предлагают взятки. Этот же возраст более подвержен коррупционному давлению. Полученные данные свидетельствуют о том, что молодые терпимей относятся к взяткам.

Люди со средними доходами (9000-12000 рублей) на члена семьи и маленькими доходами (3000 рублей и менее) чаще остальных сами предлагают взятки.

В целом мужчины чаще, чем женщины, предлагают и дают взятки. При этом у женщин значительно чаще требуют взятки за получение медицинских услуг, получение кредита (ссуды), при подключении коммунальных услуг или связи (телефона, водоснабжения, электроэнергии, газа, и т.п.), а также при контактах со школами.

Среди контактировавших с государственными органами и учреждениями, процент тех, кто сталкивался с взяточничеством, довольно высокий. Из всех кто имел дело с государственными органами и учреждениями у 31,3% требовали взятку. 21,3% сами предлагали взятку для получения определенного рода услуг.

Как видно, вымогательство, в целом, превалирует над предложением взяток. Но в таких случаях, как контакты с органами призыва на военную службу и устройство на работу в государственные учреждения, вымогательство и предложение взятки одинаковы.