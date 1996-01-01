Призыв подкрался незаметно

C 1 апреля начинается призыв на воинскую службу, он станет для Министерства обороны и, в первую очередь, военкоматов, пожалуй, самым трудным за всю историю.

После трагедии с рядовым Челябинского танкового училища Андреем СЫЧЕВЫМ, пострадавшим от дедовщины, можно представить чувства родителей, чьим детям придется пополнить ряды Вооруженных сил в этом году.

Другая проблема, уже внутриведомственная. Известный Федеральный закон № 122 коснулся и Министерства обороны. В частности, благодаря этому закону у некоторых призывников появилась вполне законная причина избежать призыва на воинскую службу. Дело в том, что еще год назад вопросов по взаимодействию между военными комиссариатами и медучреждениями не возникало. Сегодня каждая поликлиника должна заключать договор с МО напрямую. И если военкоматы к этому готовы, то медики - нет. В этой организационной чехарде у призывников есть шанс избежать призыва.

Тем не менее, как сообщил "ЗР" начальник отделения краевого военкомата полковник Владимир КОТЕНКОВ, призыв должен пройти без эксцессов. В свою очередь родителям и самим призывникам стоит помнить, что с помощью милиции на призывной пункт никого доставлять нельзя, - это нарушение закона. Максимум на что могут претендовать сотрудники правоохранительных органов, так это доставить призывника для установления личности в ОВД и выдать повестку под расписку о ее получении лично в руки.