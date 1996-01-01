Судебные "приставалы"

Выиграть иск в суде - только половина дела. Отсуженную компенсацию нужно еще получить. Как это должно быть, пишет журнал рассерженного гражданина "ИМЕЕШЬ ПРАВО".

Любое судебное решение, по которому виновный обязан выплатить пострадавшему материальную компенсацию причиненного вреда, исполняется добровольно или принудительно. В первом случае должник сам и без пререканий выплачивает своему оппоненту установленную судом сумму согласно исполнительному листу.

Исполнительный лист - это документ, в котором указано, кто, что и в какие сроки на основании решения суда должен сделать. Он выписывается секретарем суда, подписывается судьей, вынесшим решение, и заверяется гербовой печатью суда. Согласно "Временной инструкции по делопроизводству в районном суде", утвержденной приказом генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ от 29 января 1999 года, исполнительный лист выдается на руки гражданину, одержавшему победу, не позднее чем на следующий день после вступления судебного решения в законную силу.

Но бывает (и нередко), что виновник причинения материального вреда по различным причинам (например, из-за нежелания платить по счетам либо вследствие полного отсутствия денег) уклоняется от выплаты компенсации. Тогда, по Закону "Об исполнительном производстве", выигравший дело в суде гражданин имеет право воспользоваться безвозмездной помощью представителей Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Для этого вооруженный исполнительным листом взыскатель должен явиться в территориальный отдел ФССП по месту жительства должника, месту его работы или по месту нахождения имущества, владелец которого уклоняется от выплаты компенсации. Координаты территориальных органов ФССП, расположенных в столице, можно получить в отделе писем и приема граждан службы судебных приставов по телефону 955-58-26.

Если же есть данные, что имущество должника находится не только в Москве, но и, скажем, в Саратове, пристав вместе с исполнительным листом должен направиться именно туда. По прибытии на место, согласно Закону "Об исполнительном производстве", он должен поставить в известность о необходимости исполнительных действий местное подразделение ФССП, руководство которого и решит, кто именно (местный пристав или его столичный коллега) будет описывать найденное имущество. Эта законодательная процедура означает, что процесс выбивания долгов неминуемо затянется.

Если имущество и счета компании, проигравшей суд, находятся в другом регионе, закон не запрещает гражданину попросить суд отправить исполнительный лист прямо туда. Однако правильнее будет найти время, чтобы отвезти его приставам-исполнителям лично. Хотя бы потому, что при почтовой пересылке документ может быть банально утерян.

Взыскателю следует помнить, что по Закону "Об исполнительном производстве" требования, изложенные в исполнительном документе, должны быть исполнены в течение двух месяцев с момента попадания исполнительного листа к приставу. Но в некоторых случаях сотрудники ФССП имеют возможность приостановить исполнительное производство: например, должник может оказаться на больничном либо в командировке, или сам пристав обратится в суд с просьбой разъяснить смысл написанного в исполнительном листе.

После того как пристав пообщался с гражданином, желающим получить со своего обидчика определенную судом сумму, сотрудник ФССП в течение трех дней обязан возбудить исполнительное производство.

Для начала, согласно Закону "Об исполнительном производстве", пристав даст должнику пять дней, чтобы тот добровольно выплатил компенсацию. Если этого не произойдет, пристав-исполнитель получает право прийти домой или на работу к должнику (либо туда, где находится его имущество).

Первоочередной мерой исполнения судебного решения является опись имущества должника. Если у пристава есть подозрение, что неплательщик скроет свое имущество, то, по Закону "О судебных приставах", сотрудник ФССП вправе наложить на него арест, изъять вещи, составив соответствующий акт. Обязательному изъятию подлежат деньги в любой валюте, ювелирные изделия и драгоценные металлы. Пристав может арестовать даже ту собственность должника (физического лица), которой пользуются его родственники.

Пристав не вправе ломать двери и врываться в квартиру должника - он должен впустить его сам. Кроме того, в соответствии с законом, исполнительные действия можно совершать только по рабочим дням с 6.00 до 22.00 часов по местному времени. Искать должника ночью пристав может только в случаях, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

Бывает, что должник не имеет вовсе никакого имущества. В этом случае пристав имеет право наложить взыскание на его зарплату. В зависимости от ее размера, по решению пристава каждый месяц может удерживаться до 50% получки неплательщика.

Если же у него нет ни работы, ни имущества, исполнительное производство заканчивается тем, что пристав пишет акт о невозможности взыскания. По данным ФССП, только в 2004 году в среднем каждый 40-й исполнительный лист, попадавший в руки к приставам, в итоге возвращался к взыскателю или в суд неисполненным.