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Таксисты помогут в охоте на маньяков и угонщиков
На прошлой неделе руководство УВД г. Владивостока и Приморская ассоциация автобусных и таксомоторных компаний договорились о сотрудничестве по поимке маньяка-насильника, орудующего во Владивостоке в течение нескольких недель.
Несмотря на то, что в СМИ прошла информация о маньяке, сами сотрудники правоохранительных органов не уверены в том, что изнасилования были совершены одним человеком или даже двумя. Как пояснили "ЗР", в приметах, на которые указывают потерпевшие, есть как большие расхождения, так и сходство, например, есть некоторые общие черты в поведении нападающих на женщин. Даже при том, что несколько дней назад один из подозреваемых был задержан, точной уверенности в том, что он причастен к нападениям, до сих пор нет.
Между тем таксистов компаний, входящих в ассоциацию, которым по специфике деятельности приходится находиться в самых различных районах города, уже снабдили инструкциями.
Однако на этом сотрудничество компаний-такси с правоохранительными органами не ограничивается. В ближайшее время таксисты присоединятся к поимке угнанных автомашин. Как рассказал президент ассоциации Игорь КРАВЦОВ, ориентировка об угнанной автомашине будет поступать диспетчеру компании, который, в свою очередь, оперативно передаст информацию по всем такси. В случае поимки угнанного авто таксисту и диспетчеру, благодаря которым это произошло, выплатят денежную премию в размере 1 тыс. руб. из фонда ассоциации.
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