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Интриги милицейского двора

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе вступил в силу приговор в отношении "барсеточника", которого задержал сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) УВД Приморского края Александр АСТАФЬЕВ, случайно оказавшийся на месте происшествия. Вроде, все должны быть довольны - преступление раскрыто, вор в тюрьме. Да не тут-то было: в стенах приморского УВД начинается странная игра, из-за которой милиционера не только не поощрили за удачно проведенную работу, а, наоборот, начали служебную проверку по факту неправомерного применения оружия, с помощью которого и был задержан ранее судимый 8 раз "барсеточник".

Как установил суд, 12 августа 2004 г. в районе "Тещиного языка" среди бела дня подсудимый ЩЕРБАКОВ с двумя сообщниками похитил из джипа потерпевшего ПЕВНЕВА барсетку, в которой было 14 тыс. руб. и документы.

Певнев однако заметил пропажу, а также парней, спокойно удаляющихся с его барсеткой. Как выяснилось позже, один из них, который нес ворованную вещь, был Щербаков. Потерпевший выскочил из джипа и начал кричать, чтобы воров поймали. Как раз в этот момент мимо проходил начальник отдела УБОП Александр Астафьев, возвращавшийся в обеденный перерыв с овощного рынка. Услышав призыв о помощи, милиционер бросился за вором.

Оставалось каких-то 10 метров, как сообщники вбежали на косогор, Щербаков схватил здоровый камень и замахнулся на своего преследователя. Предупредив преступника, что является сотрудником милиции, Астафьев выхватил пистолет и потребовал выбросить камень. Это не подействовало, и милиционер произвел предупредительный выстрел в воздух. Щербаков снова замахнулся, и сотруднику пришлось выстрелить в его сторону. Пуля попала в руку, которая держала камень. Вора задержали. Однако он благополучно прошел лечение в 1000-коечной больнице Владивостока и также благополучно был отпущен на подписку о невыезде. Арестовали его лишь спустя год, после совершения очередного грабежа.

Вскоре выяснилось, что к Щербакову неспроста отнеслись снисходительно - грабитель принадлежал к криминальной группировке авторитетного владивостокского коммерсанта П. Сами же члены ОПГ ходатайствовали в краевые правоохранительные органы, чтобы с Астафьевым разобрались, который незадолго до этого в ходе проведения оперативных мероприятий сильно "насолил" окружению лидеров группировки.

Впрочем, этим моментом сразу воспользовались некоторые коллеги милиционера ради своих корыстных целей. Дело в том, что накануне в СМИ прошел слух о том, что Астафьев, исполняющий на тот момент обязанности заместителя начальника УБОП, займет вышестоящую должность в УВД Приморского края. Кому-то это сильно не понравилось, из-за чего в краевой прокуратуре решался вопрос о возбуждении в отношении милиционера уголовного дела по факту превышения служебных полномочий с использованием оружия при задержании Щербакова. Получается, цели криминальных структур и милиционеров, жаждущих занозить своему коллеге, в этом случае полностью совпали.

Если личностью Астафьева криминальная группировка очень интересовалась, то Щербакова, который за свои 33 года успел 8 раз попасть под суд, они решили оставить на произвол судьбы за ненадобностью. В конечном счете интрига коллег-милиционеров в отношении Астафьева не удалась. Правомерность применения оружия была подтверждена. Все, вроде, закончилось благополучно, однако, как говорится в анекдоте, осадок остался.

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