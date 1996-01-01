В "гостинках" срезают железные двери

Госпожарнадзор Владивостока, борясь за безопасность в домах-"гостинках", начал срезать железные двери на этажах. По оценке специалистов, наличие железных дверей, перегораживающих коридоры во многих "гостинках", и не только в них, прямо нарушает правила пожарной безопасности.

Первым вступил в бой с "железным занавесом" Первореченский отдел госпожарнадзора, срезав несколько стальных перегородок на этажах дома Баляева, 50 - типичной "гостинки". Пойдет ли дело дальше - пока неизвестно. По сведениям Госпожарнадзора, в удалении железных перегородок они руководствуются некими предписаниями, какими - не уточняется. Тем временем предусмотрительные обитатели "гостинок" в "экспериментальных районах" самостоятельно снимают свои двери с петель, до лучших времен, пока административная волна "спадет".