Скоро откроются два вытрезвителя

Профильные заведения распахнут свои двери в самое ближайшее время в Первомайском и Фрунзенском районах. Каждое заведение рассчитано на пребывание 30 нетрезвых граждан.

В данный момент вытрезвители проходят процедуру лицензирования медицинской деятельности в Управлении Росздравнадзора. Затем краевые власти должны определить расценки, по которым граждане должны оплачивать определенный набор услуг, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока. Вытрезвители заработают в полную мощь, как только будут получены все разрешения, что ожидается в самое ближайшее время.