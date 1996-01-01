Поезд Совгавань-Владивосток сошел с рельсов

Чрезвычайная ситуация произошла 21 марта в результате схода снежной лавины на участке Тумнин-Акур Комсомольского отделения ДВостЖД.

Как сообщила пресс-служба ДвостЖД, локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали. В ОАО "РЖД" образован штаб по ликвидации последствий происшествия во главе с первым вице-президентом компании Вадимом МОРОЗОВЫМ. На месте аварии работали 3 восстановительных поезда, в настоящее время движение на этом участке восстановлено.