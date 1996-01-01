Миграционная служба впустила вдвое больше китайцев

Прокуратурой Приморского края выявлены нарушения миграционного законодательства, об этом было заявлено на заседании межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в Приморье, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Проверка прокуратуры Приморья, проведенная по инициативе администрации края, подтвердила нарушения. В результате неисполнения законодательства любой работодатель мог привлечь практически неограниченное количество иностранных рабочих. Службой занятости на 2006 г. было выдано заключений на 34 тыс. иностранных работников, что вдвое превышает потребность края", - сказал на совещании завотделом координации миграционных процессов краевого административного комитета Роман ВОЛКОВ.

Как отметили участники совещания, в 2005 году в экономику Приморья официально было привлечено более 14 тыс. иностранных работников. И большинство работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, нарушали и нарушают налоговое законодательство. Потери бюджетов всех уровней из-за неуплаты налогов от привлечения иностранной рабочей силы в прошлом году составили более 150 млн руб.