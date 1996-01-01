От взрыва баллона пострадали люди

15 марта во время тушения пожара в одном из боксов гаражного автокооператива "Импульс", расположенного на улице Магистральной Хабаровска, произошел взрыв, предположительно - газового баллона.

Пожар удалось локализовать в течение получаса, но за это время пострадали семь человек. В больницы города с травмами различной степени тяжести доставлены сам владелец гаража и шесть сотрудников пожарной охраны.