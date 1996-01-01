Губернатор Ишаев против разрушения дамбы

Работы по демонтажу дамбы на протоке Казакевичева, возведенной в короткие сроки во время подхода бензольного пятна к Хабаровску, начались 19 марта. Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции в пятницу отметил, что правительство края имеет на это свою точку зрения.

"Мы предлагали провести демонтаж дамбы после завершения весеннего паводка, чтобы вновь не создавать сложной ситуации, - сказал Ишаев. - Сейчас обстановка благоприятная и загрязнения воды нет. За зимнее время русло промылось. Но нас беспокоит участок от города Цзилиня до точки сброса воды, который провела китайская сторона для того, чтобы разбавить пятно. Понятно, что во время паводка уровень воды поднимется и смоет с берегов то, что в зимний маловодный период в воду не попадало. Ни у кого нет оснований утверждать, что может возникнуть превышение предельно допустимых концентраций бензола в воде, но обычная логика подсказывает: лучше было бы начать разрушение дамбы после того, как русло реки промоется".

Как подчеркнул Виктор Ишаев, свою точку зрения он высказал в письме на имя Президента РФ. Но коль решение принято, его надо выполнять. В связи с этим в крае вновь начала работать комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет заместитель председателя правительства Владимир ПОПОВ. Придется снова восстановить связи и наработки, чтобы, если возникнет нештатная ситуация, быть во всеоружии. Ведь водозаборы, которые находятся за нынешней дамбой и не имеют достаточной степени защиты, станут достижимы для амурской воды напрямую.

Демонтировать дамбу будут китайцы, поскольку она построена на их территории, ход работ будут контролировать российские представители МЧС и погранслужбы.