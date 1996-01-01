www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Распечатать

Губернатор Ишаев против разрушения дамбы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Работы по демонтажу дамбы на протоке Казакевичева, возведенной в короткие сроки во время подхода бензольного пятна к Хабаровску, начались 19 марта. Губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ на пресс-конференции в пятницу отметил, что правительство края имеет на это свою точку зрения.

"Мы предлагали провести демонтаж дамбы после завершения весеннего паводка, чтобы вновь не создавать сложной ситуации, - сказал Ишаев. - Сейчас обстановка благоприятная и загрязнения воды нет. За зимнее время русло промылось. Но нас беспокоит участок от города Цзилиня до точки сброса воды, который провела китайская сторона для того, чтобы разбавить пятно. Понятно, что во время паводка уровень воды поднимется и смоет с берегов то, что в зимний маловодный период в воду не попадало. Ни у кого нет оснований утверждать, что может возникнуть превышение предельно допустимых концентраций бензола в воде, но обычная логика подсказывает: лучше было бы начать разрушение дамбы после того, как русло реки промоется".

Как подчеркнул Виктор Ишаев, свою точку зрения он высказал в письме на имя Президента РФ. Но коль решение принято, его надо выполнять. В связи с этим в крае вновь начала работать комиссия по чрезвычайным ситуациям, которую возглавляет заместитель председателя правительства Владимир ПОПОВ. Придется снова восстановить связи и наработки, чтобы, если возникнет нештатная ситуация, быть во всеоружии. Ведь водозаборы, которые находятся за нынешней дамбой и не имеют достаточной степени защиты, станут достижимы для амурской воды напрямую.

Демонтировать дамбу будут китайцы, поскольку она построена на их территории, ход работ будут контролировать российские представители МЧС и погранслужбы.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru