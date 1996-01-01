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Двенадцать зданий на Дальнем Востоке представляют угрозу для человека
Из 115 объектов, внесенных Управлением Государственного пожарного надзора МЧС России в список наиболее опасных, 12 находится на территории Дальнего Востока. Здесь наиболее грубо нарушаются требования пожарной безопасности, что угрожает массовой гибелью людей в случае возникновения ЧС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства.
В столице Амурской области - Благовещенске угрозу для людей представляют здания филиала ОАО "Далькомбанк" и управления капитального строительства администрации Благовещенска. Оба здания находятся по адресу: ул. Зейская,173.
Во Владивостоке нарушаются требования пожарной безопасности в ГУО "Дальрыбвтуз". Это учебно-административное здание на ул. Светланская, 25. Представляют опасность также ООО "Дальрыбпроект", ул. Лазо,9, и ОАО "Дальрыбтехцентр", ул. Калинина, 42.
В Хабаровске таких объектов три. Это НГУВПО "ДВ институт международного бизнеса" (ул. Герасимова, 31), торговый комплекс ЗАО "Али-Восток" (проспект 60 лет Октября,156) и ИП "Ермаков" ОАО "Жилстрой - ДВ" (ул. Шабадина,19).
В Южно-Сахалинске небезопасно находиться в общежитии управления федеральной службы исполнения наказаний по Сахалинской области Минюста России (ул. Адмирала Макарова, 31) и в административном здании ООО "Сахалинский водоканал" (ул. Крюкова,51).
Мэрия Якутска также попала в "черный список" МЧС, со своим зданием по проспекту Ленина, 15. В перечень включено здание ГУ "Институт биологии Сибирского отделения РАН" (проспект Ленина,39).
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