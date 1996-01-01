Женская колония ждет Дарью Донцову

За неделю с момента объявления благотворительной акции "Книги для тюремной библиотеки" было собрано собралось около 500 книг. Акцию организовал президиум Общественного совета по взаимодействию Уполномоченного по правам человека в Приморском крае с общественными правозащитными организациями.

Как отметила пресс-секретарь Уполномоченного Вита РЯБИНИНА, "на призыв откликнулись не только общественные организации, но и простые граждане. В основном приносят художественную литературу: классическую и современную. Однако, судя по обращениям заключенных в адрес Уполномоченного, в учреждениях уголовно-исполнительной системы ощущается острая нехватка необходимой юридической литературы: Уголовного, Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов РФ. Даже Конституция РФ не всегда доступна заключенным".

Отдельное пожелание относительно книжного ассортимента выразили "ЗР" в женской исправительной колонии №10. По словам заместителя начальника по кадрам и воспитательной работе колонии Ирины ЮЩЕНКО, литературные предпочтения женщин-осужденных такие же, как у типичных представительниц слабого пола - любовные романы, детективы Дарьи ДОНЦОВОЙ, Юлии ШИЛОВОЙ и т.п. Сбор литературы осуществляется по адресу: г. Владивосток, ул. Русская,17/1, каб. 418/3. Справки по телефону (4232) 31-93-48.