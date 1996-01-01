Арестантам России дадут свободнее жить

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене арестов, а также разрешила осужденным учиться до самой старости и тратить денег в два раза больше.

Соответствующие поправки были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ уже в третьем чтении, пишет "Российская газета". Однако сотрудникам следственных изоляторов рано менять профессию: без работы они не останутся. Тонкость в том, что речь идет об аресте как виде наказания. То есть когда за незначительное преступление человека отправляют на два-три месяца в камеру. Это аналог существующих "пятнадцати суток" для нынешних буянов, но только более строгий.

"Арест предусматривался как альтернатива лишению свободы, однако выпал из концепции системы наказаний, - заявил заместитель министра юстиции РФ Владимир ЯЛУНИН. - Осужденные к аресту должны содержаться в запираемых камерах, лишены свиданий, возможности получать посылки, передачи, а также работать, что исключает возможность приобретать товары первой необходимости. В итоге те, кто приговорен к лишению свободы, находятся в более выгодных условиях. Я считаю, что арест - это прошлый, каменный век".