"Условники" могут спать спокойно

Прошлогодний приказ Минюста №470, согласно которому местные подразделения Государственной Уголовно-исправительной инспекции стали отдельными юридическими лицами, добавил инспекторам головной боли. Теперь, помимо своей прямой обязанности - учета и контроля за осужденными гражданами, сотрудники Инспекции вынуждены решать вопросы по собственному содержанию.

До 1999 г. Уголовно-исправительная инспекция являлась структурным подразделением МВД, что автоматически снимало почти все хозяйственные вопросы - в том числе и те, что касались выделения помещений для работы инспекторов. Однако постоянные реорганизации министерств и ведомств привели к тому, что многие вопросы хозяйственного обеспечения работы инспекции перестали быть заботой одних властных органов, но не стали заботой других. Необходимо отметить, что сегодня на учете инспекции состоят 663 гражданина. Это те граждане, кому вынесен приговор суда, но в силу ряда смягчающих обстоятельств его вступление в силу отсрочено.

Со всеми этими гражданами и должны проводить профилактическую работу инспекторы. Единственным "местом встречи" в данном случае и являются пресловутые служебные помещения Уголовно-исправительной инспекции. Однако о каком приеме граждан может идти речь, если площади не хватает даже на нормальное размещение самих сотрудников? Кроме того, в последние годы значительно увеличился штат сотрудников инспекции, и прежние помещения зачастую не рассчитаны на новое число работников, не говоря уже о посетителях.

"Сегодня нередка ситуация, когда 15 человек вынуждены работать в помещении площадью 18-20 квадратных метров", - говорит Людмила ОШКИНА, начальник Управления государственной уголовно-исправительной инспекции по Приморскому краю. Что касается недавно выделенных для работы инспекторов помещений в различных районах Владивостока, то большинство из них внесено в городскую программу приватизации муниципального имущества и должны быть приватизированы до 2009 г. По ее словам, под работу инспекторов чаще всего выделяются помещения в не самом лучшем техническом состоянии.

Инспекции нужно ремонтировать их за свой счет, оснащать всем необходимым, но, даже сделав это, она рискует остаться ни с чем. Дело в том, что договоры по аренде помещений составляются лишь на год, и никто не может гарантировать, что площади, занимаемые сотрудниками ведомства, не будут внезапно приватизированы. Сотрудники инспекции уже обращались с письмом к главе города Владимиру НИКОЛАЕВУ с просьбой не включать указанные помещения в программу приватизации муниципального имущества до 2009 г., а также выделить помещения на безвозмездной основе - подобные прецеденты имеют место в Лесозаводске и Хорольском районе.

В ответе городской администрации было заявлено, что предоставлять помещения в безвозмездное пользование она не имеет права, однако Инспекция может осуществлять их аренду на льготных условиях. Обсуждение данной проблемы в стенах городской думы также не внесло какой бы то ни было ясности в судьбу инспекций, несмотря на то, что отдельные депутаты высказывали совершенно четкие предложения. К примеру, депутат Игорь ШПАКОВСКИЙ предложил вычеркнуть помещения инспекции из списка приватизируемого муниципального имущества, чтобы внести хоть какую-то определенность в ее будущую работу. Однако в итоге члены Комиссии по экономической политике и муниципальной собственности заявили представителям инспекции, что решение данных вопросов не относится к компетенции местных органов власти.

По словам депутатов, урегулировать подобные хозяйственные вопросы может территориальное агентство по управлению федеральным имуществом. В целом же, несмотря на некоторые подвижки в решении текущих хозяйственных вопросов, будущее Уголовно-исправительной инспекции представляется весьма туманным. Неприятно, что это происходит в то время, когда чиновники заявляют о необходимости принятия срочных мер по борьбе с преступностью. Однако на практике власти обнаруживают свою полную неспособность решить даже вопросы обеспечения нормальной работы ведомств, призванных с ней бороться. И пусть Уголовно-исправительная инспекция всего лишь контролирующий орган, она, несомненно, вносит вклад в снижение уровня преступности в городе.