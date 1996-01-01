"Красин" очистит залив

Ледокол начнет работать в конце недели - за субботу и воскресенье планируется очистить территорию от нефтебазы ОАО "НК Альянс - Приморнефтепродукт" до Океанской.

Как объявила пресс-служба ГУ противопожарной безопасности ГО и ЧС по Приморскому краю, работы по освобождению Амурского залива от ледового покрова проводятся в связи с ранним потеплением и разрыхлением льда. Таким образом, планируется предотвратить трагические случаи гибели людей на льду.

Напомним, что за выход на лед с 6 марта предусматривается административная ответственность.