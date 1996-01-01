Криминальный кредит

Смягчение условий получения кредита и рост числа точек по выдаче займов, особенно в магазинах бытовой техники, привели к увеличению случаев кредитных мошенничеств в Хабаровском крае. Банки отреагировали на это техническим перевооружением, в частности, установкой камер слежения. Однако из-за несовершенства российского законодательства, слабого взаимодействия правоохранительных органов со службами безопасности банков, отсутствия на региональном уровне бюро кредитных историй борьба с кредитными мошенничествами сегодня чаще всего ограничивается выявлением преступника на стадии получения кредита и отказа в выдаче.

Кредит "для друга"

Со слов начальника отдела оперативно-розыскной части управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Хабаровского края Павла КОВАЛЕВА, статистики по кредитным мошенничествам пока в крае нет, поскольку обороты в Хабаровске потребительское кредитование начало набирать относительно недавно - зимой прошлого года. Однако, как он отмечает, фактов кредитных мошенничеств много. Списки просрочек в отдельных розничных банках достигат сегодня нескольких сотен человек. При этом основная доля просрочек и соответственно мошенничеств приходится на Росбанк, Дальвнешторгбанк, Сибакадембанк.

Типовые случаи кредитного мошенничества перечисляет начальник отдела безопасности Росбанка Владимир КРИВУН: "Первый вариант - преступник украл паспорт, довольно качественно переклеил фотографию и пытается по этому документу получить кредит. Второй вариант - на украденный паспорт мошенник ищет по типажу похожего человека, которого приводит в банк за кредитом". Третий вариант называет Павел Ковалев: преступник состоит в сговоре с сотрудниками банка.

В последнее время широкое распространение получил еще один вид мошенничества - "с баранами на заклание". Одну из его разновидностей описывает Павел Ковалев: "Злоумышленники ищут бичей, моют, одевают, делают справку, подтверждающую трудовую деятельность, садят своего человека на телефон, указанный в анкете как рабочий, и получают экспресс-кредит". Бомжей уговаривают пойти на дело, пообещав 1-2 тыс. руб. и заверив, что в банке все схвачено, и через день-два запись о получении кредита будет удалена из базы данных банка.

Другая разновидность этого вида мошенничества - кредит "для друга". С одним из случаев такого мошенничества столкнулись недавно сотрудники Дальвнешторгбанка. В банк за кредитом обратился Александр К. и получил его без каких-либо проблем. Но заемщику показалось, что 50 тыс. руб. - это очень мало, и он решил увеличить сумму. Однако в повторном кредите ему отказали. Тогда он решил прибегнуть к помощи друзей и знакомых. Первыми "жертвами" мошенника стали его коллеги. Рассказ о тяжелой болезни, необходимости операций и отсутствии денег вызвал огромное сочувствие к молодому человеку со стороны женской половины коллектива. Сотрудницы фирмы пошли оформлять кредиты на 50 тыс. руб., которые затем передавали Александру. В качестве благодарности Александр дарил каждой спасительнице 10 тыс. руб. и гарантировал, что их имена удалят из базы данных банка его близкие друзья. Всего в течение двух месяцев в банке было оформлено 14 кредитов на различных друзей, знакомых и соседей Александра К., все на сумму около 50 тыс. руб. В итоге молодой человек получил около 700 тыс. руб. Факт мошенничества сотрудники банка выявили, когда 14 заемщиков не пришли в назначенный срок погашать кредит. В ходе разбирательств было установлено, что все жертвы мошенника знакомы с ним и между собой.

"Это очень распространенный случай, - говоря о "баранах", замечает Владимир Кривун, - но здесь совершено мошенничество не в отношении банка, а в отношении конкретных людей. Их обманным путем уговаривают взять кредит, играют на доверии. А после получения кредита они остаются один на один с банком". "Все обманутые Александром К. граждане в настоящий момент вынуждены выплачивать взятые кредиты, - подтверждают в Дальвнешторгбанке, - поскольку заемщиками перед банком выступали именно они, без принуждения со стороны кого-либо. А в соответствии с гражданским законодательством ответственность по обязательствам по кредитному договору несут только две стороны - банк и заемщик". Правда, в упомянутом случае жертвы обмана приняли решение наказать мошенника и обратились в милицию с заявлениями о привлечении Александра К. к уголовной ответственности.

Пять кредитов на украденные паспорта

Первая волна кредитных мошенничеств, по признанию Павла Ковалева, прокатилась по краю в апреле прошлого года. Связано это было прежде всего с облегчением условий выдачи кредитов населению и увеличением числа точек оформления экспресс-кредитов в магазинах. Так, 22 декабря прошлого года в Хабаровске был вынесен приговор в отношении Артема Б., который в апреле-мае 2005 года взял пять кредитов в четырех банках на украденные паспорта с переклеенной фотографией.

Для хищения паспортов мошенник разместил в газете "Презент" и на канале "Даль ТВ" объявления о приеме на работу. На встречах с соискателями под предлогом трудоустройства и необходимости оформления загранпаспорта он просил передать ему российские паспорта, страховые свидетельства Пенсионного фонда и документы о постановке на учет в налоговом органе. Действуя подобным образом, он собрал 4 комплекта документов, куда позже были вклеены его собственные фотографии. Предъявляя поддельные паспорта, Артем Б. "развел" четыре банка. Он получил кредит банка "Дальневосточное О.В.К." в размере 52650 руб., приобрел бытовую технику в "ЦУМе" на 87725 руб. за счет Сибакадембанка, по кредиту Далькомбанка купил товары длительного пользования на 74876 руб. в "НК-Сити"; оформив кредит в магазине "Монлайн" (банк "Русский стандарт") на 25 тыс. руб., стал обладателем ноутбука. При этом бытовую технику в "ЦУМе" по разным поддельным паспортам он приобрел дважды с разрывом менее чем месяц. Попался мошенник при попытке оформить второй кредит в "НК-Сити". Правда, уже у кредитного эксперта банка "Дальневосточное О.В.К.".

Суд вынес приговор Артему Б. - шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в 7 тыс. руб. Плюс возвращение похищенных средств банкам.

Как признается Владимир Кривун, после весеннего наплыва мошенников банки усилили меры безопасности, в частности, установили камеры видеонаблюдения в местах выдачи экспресс-кредитов, устройства просветки паспортов и т.д. После этого число мошенничеств пошло на убыль. "Сейчас у нас кредитные эксперты более опытные: в случае подозрения могут пойти просветить паспортную фотографию. [На фото должен быть значок, который светится. Если фото переклеенное, он отсутствует. - Прим. автора]. Пробивают паспорта по базе утерянных, украденных документов".

У семи нянь дитя без глаза

На вопрос о взаимодействии с органами внутренних дел специалисты службы безопасности банков усмехаются. Говорят о том, что свои действия не могут согласовать даже милиционеры разных районов Хабаровска, не то что края. И приводят пример. В одном из банков задержали мошенника, привели в отделение. Милиционеры задержанного отпустили до выяснения обстоятельств. А спустя какое-то время звонят в банк и спрашивают, где можно отпущенного найти. Оказывается, они только что выяснилось - он у них в розыске за соседним - Центральным районом - уже 4 года числится.

Базы данных утерянных и украденных паспортов сотрудники банков тоже составляют самостоятельно. "Мы доступа к милицейской базе данных не имеем, - говорит Владимир Кривун. - Органы внутренних дел предоставлять такие данные отказываются. Хотя это очень бы помогло и нам, и им в борьбе с преступностью. Допустим, пришел человек в банк, подал заявление на оформление кредита, пошел погулять, ожидая решения, мы в это время проверили подлинность его документов, в случае необходимости позвонили дежурному в отделение. Милиционеры оперативно бы среагировали и злоумышленника задержали". Пока, как признается большинство опрошенных, в случае предъявления поддельного паспорта, кредитные эксперты банка не вызывают милицию, а просто отказывают в выдаче кредита.

Есть сложности в настоящий момент и с наказанием виновных в хищении кредитных денежных средств. Несмотря на увеличение случаев мошенничества, за прошлый год в судах было рассмотрено не больше десяти дел. "Не все дела доходят до суда", - объясняет Павел Ковалев. Причина - сроки кредитования. Допустим, взял гражданин (пусть и мошенник) в 2005 году кредит на срок 3 года. "Ну и что, что сейчас не платит, - заявляют сотрудники прокуратуры. - До 2008 года у него время еще есть. Вдруг он к тому моменту все отдаст, в том числе и пеню за просрочку". Таким образом, банкам каждый раз приходится доказывать, что намерения возвращать кредит тот или иной должник не имеет.

Проблемы банков с кредитными мошенничествами могло бы решить создание регионального бюро кредитных историй и отработка системы взаимодействия с органами внутренних дел. Однако последние события - а именно вхождение банков, расположенных на территории Хабаровского края, в общероссийские кредитные бюро - показывают, что первое не произойдет. На второе банкиры тоже не очень надеются. В итоге остается ждать либо когда пройдет мода на банковские мошенничества, либо когда заработают национальные кредитные бюро.