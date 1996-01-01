Рыбу из Амура есть разрешили, но...

На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ подписал постановление, отменяющее запрет на ловлю рыбы в Амуре. В документе сказано, что проведен анализ 49 проб 39 видов рыбы, обитающих в Амуре, который не выявил превышения допустимых уровней для пищевых продуктов.

На прошедшей в Хабаровске пресс-конференции первый заместитель министра природных ресурсов края Сергей АНДРИЕНКО подчеркнул, что оснований продлевать мораторий на вылов рыбы в Амуре нет. Пробы показали, что вредные вещества в воде и ледяном покрове, а также в рыбе значительно ниже предельно допустимых концентраций. Пробы были отправлены на анализы в лучшие лаборатории страны в Обнинске и Уфе.

"Но я бы такую рыбу есть не стала", - сказала, отвечая на вопросы журналистов, начальник отдела санитарного надзора территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю Валентина ЧИСТЯК. И большинство хабаровчан для питья используют воду из подземных источников и скважин.

Тем временем мониторинг воды и льда продолжается. Хабаровские ученые побывали на территории Китая и взяли пробы в реке Сунгари, а 13 марта приедет большая делегация из соседней страны, чтобы взять пробы в Амуре. Результаты исследований этих проб станут известны позднее.