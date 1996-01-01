"Женщина года" без Литвиновой

Главной новостью конкурса "Женщина года", учрежденного журналом "Дорогое удовольствие", стала замена ведущей, о чем все узнали лишь за несколько часов до церемонии награждения. Зато выбор "Женщиной года" Оксаны РЫБАЛКО особого удивления ни у кого не вызвал.

Впрочем, отсутствие Ренаты ЛИТВИНОВОЙ, на которую собственно и завлекали светскую публику обильной рекламой, устроители шоу попытались превратить из минуса в плюс. Для этого директор журнала "Дорогое удовольствие" Татьяна ВАРНАКОВА устроила пресс-конференцию, на которой была озвучена версия о мошенничестве директора хабаровской компании "Колледж моды и дизайна" Александра ВОЙТОВИЧА, который гарантировал приезд столичной знаменитости за $5 тыс. Литвинова сейчас снимается в Одессе и ни о каком участии на церемонии не знала. Рената попросила руководство журнала извиниться перед жителями Владивостока. Возможно, что если бы она все-таки стала ведущей, ей пришлось бы об этом пожалеть, поскольку во время проведения церемонии то и дело случались накладки.