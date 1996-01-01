"Хабаровскэнерго" ограбили на 5 млн

422 случая хищений и превышения установленной мощности на сумму почти 5 млн рублей обнаружили и пресекли рейдовые бригады филиала Энергосбыта в феврале 2006 года в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Как сообщает пресс-служба ОАО "Хабаровскэнерго", нарушители незаконно потребили более 2,5 млн киловатт-часов, на производство которых ушли средства законопослушных плательщиков.