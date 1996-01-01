Грипп летит...

В Хабаровске прошли командно-штабные учения всех дальневосточных служб единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по снижению возможных последствий эпидемий птичьего гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России.

В учениях приняли участие руководители управлений МЧС субъектов Дальнего Востока, специалисты территориальных управлений Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Института водных и экологических проблем и санитарно-эпидемиологической службы Дальневосточного военного округа, а также Восточного округа внутренних войск и главного управления МВД России по ДВФО.

Во время учений были отработаны вопросы взаимодействия сил и средств территориальных подсистем при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с распространением вируса гриппа птицы. Руководители чрезвычайных служб проанализировали готовность субъектов к проведению карантинных, противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий во время весенней миграции птиц из Юго-Восточной Азии.