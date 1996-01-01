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Уличен очередной "оборотень" в погонах
Прокуратурой г. Находка направлено в суд уголовное дело по обвинению оперуполномоченного ОРЧ №6 по налоговым преступлениям Дениса ГАВРИЧЕНКОВА в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 290 ("Получение взятки должностным лицом") и частью 1 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ.
Как полагает следствие, в октябре 2004 года Гавриченков, узнав от предпринимателя Ф. об имеющихся у нее финансовых проблемах с предпринимателем Д., под предлогом защиты ее прав и интересов разработал преступный план получения взятки в виде денежных средств в размере 50% прибыли от сделки между предпринимателями, а также пользовался услугами такси за ее счет. В обмен на это сотрудник правоохранительных органов пообещал Ф. оказывать покровительство, улаживать все ее проблемы и не совершать в отношении нее проверочных мероприятий.
Реализуя свои преступные намерения, Гавриченков в период с октября 2004 г. по декабрь 2005 г. постоянно пользовался услугами такси за счет Ф. и причинил ей тем самым материальный ущерб на сумму более 40 тыс. руб. Кроме того, Гавриченков за свои услуги по покровительству предпринимательской деятельности регулярно требовал от нее половину прибыли. В общей сложности за указанный период он получил от Ф. в качестве взятки 28 тыс. руб.
Предварительное расследование по данному уголовному делу производилось прокуратурой города Находка.
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