Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Арбитражу прибавили работы
В минувшем году работа краевого Арбитражного суда стала более напряженной. Такой вывод можно сделать по результатам пресс-конференции председателя суда Сергея ЧУМАКОВА.
Характерной чертой прошлого года стал значительный рост общего числа заявлений, поданных на рассмотрение Арбитражного суда. По сравнению с 2004 г. этот показатель вырос на 16%, и, судя по результатам двух месяцев 2006 г., рост числа переданных в суд дел продолжится. Главной "головной болью" судей является резкий рост числа дел, связанных с приватизацией и землепользованием, а также дел с участием государственных контролирующих органов.
Кроме того, на рассмотрение суда все чаще передаются такие "нестандартные" иски, как иски предпринимателей к городской администрации относительно завышенных ставок аренды муниципальной собственности, иски администрации к федеральным структурам по вопросу принадлежности земель, попытки оспорить некоторые решения думы Владивостока, связанные с приватизацией муниципального имущества. "В таких случаях мы обращаемся за разъяснениями в федеральный Арбитражный суд", - объяснил С. Чумаков.
В качестве главного положительного итога минувшего года главный арбитражный судья Приморья отметил снижение процента отмены решений краевого Арбитражного суда вышестоящими судебными инстанциями. Если в 2004 г. была отменена почти треть обжалованных решений, то в 2005 г. этот показатель снизился до 18%, он ниже, чем в среднем по РФ и является лучшим результатом в ДВФО.
Сергей Чумаков также коснулся шумихи по поводу рассмотрения дела о споре вокруг земельного участка на Корабельной набережной, где краевые власти намерены возвести кафедральный собор. Сбор подписей в поддержку строительства собора и пикетирование здания Арбитражного суда, организованные движением "Наша страна", Чумаков назвал "попыткой оказать давление на судебную власть". Однако, по его словам, тот факт, что активистам удалось собрать всего 12 тыс. подписей в поддержку строительства кафедрального собора, не может не радовать. "Это означает, что остальные 2 млн приморцев готовы жить в правовом государстве", - резюмировал председатель суда.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда