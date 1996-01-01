Арбитражу прибавили работы

В минувшем году работа краевого Арбитражного суда стала более напряженной. Такой вывод можно сделать по результатам пресс-конференции председателя суда Сергея ЧУМАКОВА.

Характерной чертой прошлого года стал значительный рост общего числа заявлений, поданных на рассмотрение Арбитражного суда. По сравнению с 2004 г. этот показатель вырос на 16%, и, судя по результатам двух месяцев 2006 г., рост числа переданных в суд дел продолжится. Главной "головной болью" судей является резкий рост числа дел, связанных с приватизацией и землепользованием, а также дел с участием государственных контролирующих органов.

Кроме того, на рассмотрение суда все чаще передаются такие "нестандартные" иски, как иски предпринимателей к городской администрации относительно завышенных ставок аренды муниципальной собственности, иски администрации к федеральным структурам по вопросу принадлежности земель, попытки оспорить некоторые решения думы Владивостока, связанные с приватизацией муниципального имущества. "В таких случаях мы обращаемся за разъяснениями в федеральный Арбитражный суд", - объяснил С. Чумаков.

В качестве главного положительного итога минувшего года главный арбитражный судья Приморья отметил снижение процента отмены решений краевого Арбитражного суда вышестоящими судебными инстанциями. Если в 2004 г. была отменена почти треть обжалованных решений, то в 2005 г. этот показатель снизился до 18%, он ниже, чем в среднем по РФ и является лучшим результатом в ДВФО.

Сергей Чумаков также коснулся шумихи по поводу рассмотрения дела о споре вокруг земельного участка на Корабельной набережной, где краевые власти намерены возвести кафедральный собор. Сбор подписей в поддержку строительства собора и пикетирование здания Арбитражного суда, организованные движением "Наша страна", Чумаков назвал "попыткой оказать давление на судебную власть". Однако, по его словам, тот факт, что активистам удалось собрать всего 12 тыс. подписей в поддержку строительства кафедрального собора, не может не радовать. "Это означает, что остальные 2 млн приморцев готовы жить в правовом государстве", - резюмировал председатель суда.