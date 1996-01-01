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Грязь против птичьего гриппа

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Исследователи морских илов в Приморье считают, что лечебные грязи можно использовать для борьбы с... птичьим гриппом.

По мнению экспертов, свойство морских лечебных грязей поддерживать иммунитет человека, должно положительно влиять и на организм животных, и в частности птицы. В этой связи, считают ученые, целесообразно в ближайшее время провести специальные исследования по воздействию лечебных грязей на напряженность иммунитета животных. Пригодными для этого грязями могут стать лечебные илы бухты Экспедиция.

По данным Минздрава России, они пригодны для профилактики очень широкого спектра заболеваний человека. Имеются доказательства их воздействия на нормализацию иммунной реактивности больных.

Что касается непосредственно животных, то в конце 80-х их в исследовательских целях добавляли в корм животным. В частности, в показателях по сыворотке крови птиц, получавших илы, зафиксировано повышение содержания эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, общего кальция и т.д.

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