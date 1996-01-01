Контролеров Энергосбыта кусают, бьют, травят собаками и газом

Едва не закончилась трагедией попытка контролера Энергосбыта отключить электроснабжение квартиры должника. Житель Хабаровска, накопивший более 2 тыс. руб. долга за электроэнергию, обрызгал сотрудницу Энергосбыта ОАО "Хабаровскэнерго" из газового баллончика.

Средство вызвало у нее острый приступ аллергии, закончившийся остановкой дыхания. К счастью, "скорая помощь", вызванная соседями, прибыла вовремя, женщину удалось спасти. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше и скоро сможет приступить к своим служебным обязанностям. А с хулиганом будут разбираться правоохранительные органы.

Нападение на контролеров со стороны недобросовестных потребителей, как сообщает пресс-служба Хабаровскэнерго, к сожалению, не редкость. К примеру, идет судебное разбирательство по делу контролера, которого в прошлом году искусала должница, когда ее квартиру попытались обесточить. Были случаи, когда должники, чьи квартиры, согласно законодательству, подлежат отключению, или уличенные в воровстве электроэнергии потребители бросались на контролеров с кулаками, дубинками и даже топорами. Жители частных домов, не оплачивавшие долги, любят спускать на "нежданных" гостей собак. В прошлом году зафиксировано 5 таких случаев, но необходимо учесть, что некоторые контролеры, подвергшиеся нападению абонентов, не сообщают об этом руководству компании, особенно если обошлось без телесных повреждений.