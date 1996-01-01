Двойное убийство - так получилось...

Пожизненное заключение грозит трем молодым отморозкам, совершившим двойное убийство в Хабаровском крае.

Утром 9 февраля в одной из квартир по улице Центральной в поселке Чегдомын хозяйка обнаружила трупы своего 43-летнего мужа и его знакомого 1968 года рождения. Прибывшая по ее вызову следственно-оперативная группа установила, что на шее погибшего имеется рубленая рана, руки были связаны сзади электропроводом. Второй мужчина, в верхней одежде, находился в наполненной водой ванне. С места происшествия были изъяты топор и нож со следами вещества бурого цвета, электропровод, которым был связан убитый хозяин, а также другие вещественные доказательства.

Оба погибших были ранее судимы, поэтому не исключалась версия криминальных разборок. Однако, как сообщили в отделе информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, на деле все оказалось гораздо банальнее. И страшнее. 15 февраля в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УВД Хабаровского края по подозрению в совершении двойного убийства задержали трех местных жителей. Старший недавно отметил свое 18-летие, а двум его сообщникам едва исполнилось по 16 лет.

По их словам, никого убивать они не хотели - просто так получилось... Взрослые мужчины не восприняли всерьез "малолеток", решивших завладеть чужим имуществом, и в результате поплатились собственной жизнью. Поживиться же молодые налетчики так ничем и не успели - их кто-то спугнул, поэтому пришлось оставить на месте даже телевизор, который они уже упаковали в картонную коробку и замотали скотчем. Вся троица водворена в изолятор. Следствие сейчас проверяет их на причастность к другим преступлениям. Хотя за одно лишь двойное убийство злоумышленникам "светит" длительное лишение свободы - вплоть до пожизненного заключения.