Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Двойное убийство - так получилось...
Пожизненное заключение грозит трем молодым отморозкам, совершившим двойное убийство в Хабаровском крае.
Утром 9 февраля в одной из квартир по улице Центральной в поселке Чегдомын хозяйка обнаружила трупы своего 43-летнего мужа и его знакомого 1968 года рождения. Прибывшая по ее вызову следственно-оперативная группа установила, что на шее погибшего имеется рубленая рана, руки были связаны сзади электропроводом. Второй мужчина, в верхней одежде, находился в наполненной водой ванне. С места происшествия были изъяты топор и нож со следами вещества бурого цвета, электропровод, которым был связан убитый хозяин, а также другие вещественные доказательства.
Оба погибших были ранее судимы, поэтому не исключалась версия криминальных разборок. Однако, как сообщили в отделе информации Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, на деле все оказалось гораздо банальнее. И страшнее. 15 февраля в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УВД Хабаровского края по подозрению в совершении двойного убийства задержали трех местных жителей. Старший недавно отметил свое 18-летие, а двум его сообщникам едва исполнилось по 16 лет.
По их словам, никого убивать они не хотели - просто так получилось... Взрослые мужчины не восприняли всерьез "малолеток", решивших завладеть чужим имуществом, и в результате поплатились собственной жизнью. Поживиться же молодые налетчики так ничем и не успели - их кто-то спугнул, поэтому пришлось оставить на месте даже телевизор, который они уже упаковали в картонную коробку и замотали скотчем. Вся троица водворена в изолятор. Следствие сейчас проверяет их на причастность к другим преступлениям. Хотя за одно лишь двойное убийство злоумышленникам "светит" длительное лишение свободы - вплоть до пожизненного заключения.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Турдом какой-то
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде