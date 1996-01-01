Солдат солдата не обидит?

Накануне Дня защитника Отечества корреспондент "ЗР" встретился с председателем общественной организации "Совет родителей военнослужащих Приморья" Валентиной Петровной ДЕРЕВОВОЙ.

Обстановка накалена до предела

Для начала - выдержки из писем в "Совет родителей военнослужащих Приморья" от матерей, чьи сыновья имели несчастье быть призванными в ряды Вооруженных cил России:

"Мой сын ГУРОВ Семен был призван в Вооруженные cилы 15 июня 2005 года. За время службы в Уссурийске, в/ч 41007, он все время просит деньги. Они в части платят дембелям и другим солдатам. Я позвонила командиру части, он мне пообещал разобраться и попросил не ставить никого в известность. Через 2-3 часа я позвонила сыну, и он сказал, что о моем звонке уже знала вся часть! Моему сыну угрожают. Я боюсь за его здоровье".

"Мой сын ШАЛЬНИКОВ Игорь был призван весной 2005 года и направлен на военную службу в в/ч 74854 г. Уссурийска. Во время прохождения военной службы к моему сыну со стороны старослужащих были применены неуставные взаимоотношения. Это стало причиной самовольного оставлению службы. После чего мы обратились в прокуратуру Владивостокского гарнизона, где нам дали направление в лабораторию судмедэкспертизы военного госпиталя ТОФ. На время прохождения следственных мероприятий сын находится в в/ч 17532. Прошу Вас взять дело под свой контроль, так как уже была попытка со стороны представителей в/ч 74854 оказать давление и забрать моего сына из в/ч 17532".

"Мой сын РОГОВЦЕВ И. был призван на службу 24.04.2005 года. После прохождения службы в учебной части его направили служить в Хабаровский край, в/ч 48832. К молодому пополнению в в/ч с первого дня начали применять избиения, унижение человеческого достоинства, вымогать деньги в среднем по 3 тысячи рублей с солдата. Те, кто не мог отдавать деньги уходящим на демобилизацию, подвергались жестоким избиениям, которые заканчивались... побегами из части и наличием сильных травм. Все это укрывалось офицерами, а следы побоев списывались на "нечаянные" падения с кроватей и лестниц. Я отдавала своего сына служить физически и психически здорового. За 8 месяцев его довели до физического и нервного истощения. Он похудел до состояния дистрофии из-за некачественного питания. В течение месяца к ним не завозятся продукты. Скудный рацион состоит из гороха и тушенки. Обстановка в части накалена до предела. Солдаты просили через моего сына провести расследование".

Письма приходят в Совет едва ли не каждую неделю, и в каждом крик о помощи. То, что люди побоялись отправить их напрямую командованию части или в военную прокуратуру - характерный показатель взаимоотношений в Вооруженных cилах. Солдаты не верят своим отцам-командирам, они боятся жаловаться на побои и унижения. А командиры, как заявил министр обороны Сергей ИВАНОВ на заседании Государственной думы, "боятся быть обвиненными в отсутствии в своей части дисциплины" и потому скрывают факты неуставных отношений.

В армии "социалка" не работает

- Валентина Петровна, после дикого случая в Челябинском танковом училище среди высшего командования Вооруженных сил всерьез пошли разговоры о введении в армии должности священника. На ваш взгляд, поможет ли религия бороться с неуставными отношениями?

- Я этого не понимаю! - таков был ответ Деревовой. - Когда я об этом прочитала, то подумала: да вы лучше займитесь "социалкой" военнослужащих, чтобы в армии меньше было воровства. Все проблемы и все беды от того, что в частях постоянно чего-то не хватает, от зубных щеток до сигарет. Зайдешь в эти казармы, и становится страшно. Мне мамки жалуются, что во многих воинских частях казармы отключены от отопления, якобы в целях экономии. От этого у солдат пневмония и другие простудные заболевания, а в некоторых частях в казармах даже воды нет. В армии, среди рядового состава, вообще не работает никакая "социалка"! Возьмите воинскую часть №35256 в селе Сергеевка Пожарского района! Одно время там был полный беспредел. Ко мне пацаны оттуда бежали табунами. Я долго билась, пока там не сменили командование.

По словам Валентины Петровны, сильный всплеск неуставных отношений был в дивизии морской пехоты, расквартированной во Владивостоке. В начале прошлого года к Деревовой за помощью обратилось несколько бойцов. Двоих военнослужащих даже пришлось переводить на Камчатку. И это элитное подразделение? Сейчас, правда, с "дедовщиной" у морпехов покончено. По крайней мере, тревожные сигналы по этому поводу из дивизии больше не поступают.

- Неординарный случай произошел в 2004 году во Владивостоке, в 51-м отряде, в "учебке" Тихоокеанского флота. Там двое офицеров и прапорщик сильно избили пацана-"первогодку". Потом парня перевели на Камчатку. Даже было возбуждено уголовное дело, но офицеры ушли от ответственности, а прапорщик был осужден. И то ему дали условный срок. Мать пострадавшего из-за этого очень возмущалась. А что толку? Офицеры все время уходят от ответственности, - разводит руками Валентина Петровна.

Болен?! Становись в строй!

Два года назад в Новосибирске от рукоприкладства офицера пострадал рядовой космических войск Игорь ГРИГОРЬЕВ, он призывался в Партизанске. От побоев парень потерял сознание, его госпитализировали и даже прооперировали, но какой орган ему удалили или подшили, неизвестно. Военные хирурги "военную тайну" не разглашают. После лечения его отправили в отпуск, и мать увидела шрам через всю брюшную полость.

- Мы стали бить в колокола, писать письма, а они (командование части. - Прим. авт.) попытались задним числом возбудить дело по неуставным отношениям против мальчишки, чтобы прикрыть этого офицера! Мол, это оговор. Потом парня стали переводить из части в часть, чтобы замести следы. Там был такой кошмар! Мы вышли на Москву, и только после этого уголовное дело на парня было закрыто, и он спокойно дослужил, - говорит Деревова.

Согласно ее статистике, в армию попадает очень много призывников с недугами, несовместимыми с воинской службой. Зачастую эти заболевания выявляются еще в "учебке", тем не менее армия этих "доходяг" не "отбраковывает", а переводит из госпиталя в госпиталь. По слухам, чтобы комиссоваться, военнослужащий срочной службы должен побывать в госпитале не менее 6 раз!

- Если у призывника заболевание прогрессирует после того, как он попал в армию, так вы отправьте его на "гражданку"! Почему бы командиру не вынести решение о неправильном призыве пацана в армию? - удивляется Валентина Петровна. - В таком случае будет виноват военкомат. И тогда можно наказать хотя бы одного военкома, который в погоне за количеством проморгал качество. Осенью прошлого года в Артеме под призыв попал инвалид Сергей ПОДОЙНИЦЫН, который с трудом говорит и передвигается только на инвалидной коляске. Ретивый военком даже посылал к нему по ночам милиционеров, чтобы отловить и "повязать" уклониста. Военные отстали от парня, только когда этот анекдотичный случай получил огласку благодаря местным СМИ.

...Напоследок еще одна цитата из письма матери военнослужащего-первогодка: "Мой сын Павел служит в Уссурийске в в/ч 17532... Ночью старослужащие их поднимают, заставляют надевать противогазы, при этом одновременно очень громко кричат в уши и сталкивают лбами с такими же молодыми солдатами, как мой сын..."

Поверьте, у "ЗР" нет желания огульно очернять защитников Отечества. Слава богу, нормальных людей среди них гораздо больше, чем изуверов, подонков и идиотов. Но после трагедии рядового Андрея СЫЧЕВА и последующего обвала в прессе "армейской чернухи" трудно поверить, что когда-то о "непобедимой и легендарной" слагали песни, а на экраны страны выходили добрые фильмы, такие, как "Солдат Иван Бровкин", "Максим Перепелица", "Нейтральные воды" или "В зоне особого внимания". А жаль!

В материале изменены некоторые имена и фамилии.