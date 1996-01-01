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Устройство самоспасения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Борису КОШЕВНИКУ восемьдесят. Он родом из Санкт-Петербурга, в прошлом пожарный, скалолаз, инженер. Ныне возглавляет собственную компанию ООО "Спасснаряжение". Несколько лет назад с его знакомыми случилась беда: был пожар в высотном здании, пожарные не успели... Тогда и сконструировал Кошевник нехитрое и функциональное устройство самоспасения.

Оно представляет собой веревку (при желании это может быть негорючий материал кевлар), спусковое устройство и косынку. Этим изобретением может воспользоваться любой человек без специальной физической подготовки и навыков спуска по стене высотного здания. Человек может спасти и себя, и людей, отрезанных от выхода огнем.

В 2004 году изобретатель пошел по питерским инстанциям со своим устройством. Ходил, показывал, предлагал... Чиновники пожимали плечами, а кое-кто даже сказал, что приспособление дешево, "откат" за решение вопроса невелик.

Тогда упорный Кошевник отправился по школам самостоятельно. И вот весной 2005 года в питерской Стрельне, в школе №364, были установлены самоспасатели и проведены тренировки по эвакуации. Справились все, и десятилетние девчушки, и лично директор школы - дама "серьезной" комплекции.

Увидев кадры трагедии в здании ПромстройНИИпроекта, изобретатель связался с Владивостоком. Интерес к изобретению возник со стороны... простых граждан, которые в первые дни после пожара 16 января осаждали магазины спецснаряжений. Так, в альпинистском магазине "Тибет" продавцы устали объяснять гражданам, почему не следует привязывать веревку к батарее и что даже с веревочной лестницей надо уметь обращаться.

Директор "Тибета" Александр НАГИБИН пошел навстречу питерскому изобретателю, разместив демонстрационную версию самоспасателя. Обслуживающий персонал магазина проводит тренировки прямо на стенде. "Несколько школ заинтересовались, - рассказывает Александр Юрьевич. - Есть личный интерес владельцев некоторых офисов. Промышленные альпинисты готовы провести настоящие тренировки. Норма спуска одного человека с четвертого этажа - 15-20 секунд. Правда, серьезной заинтересованности со стороны властей не было..."

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