Денежные средства будут перечислены по назначению

17 февраля 2006 года в администрации Владивостока состоялось заседание комиссии по целевому распределению денежных средств "Фонда помощи пострадавшим в результате пожара в офисе Приморского ОСБ № 8635".

Повестка включала пять вопросов, основным из которых было определение принципов распределения средств фонда. В целях обеспечения эффективного функционирования комиссии, а также для сохранения принципа прозрачности ее работы было решено включить в ее состав равное количество представителей (по 4 человека) от родных и близких пострадавших, руководства Приморского отделения Сбербанка и органов исполнительной власти Приморья. Представители общественных организаций принимали участие в работе комиссии в качестве наблюдателей. Комиссией коллегиально был определен список пострадавших сотрудников отделения Сбербанка, которым будет оказана финансовая помощь из средств фонда.

По состоянию на 16 февраля 2006 года общая сумма средств Фонда составляла: 15 млн 110 тыс. 099 рублей 51 копейка. Из них 73,2% - денежные средства, поступившие от сотрудников системы Сбербанка России, 16% - от юридических лиц и 10,8% - от физических лиц.

С учетом мнений родственников погибших и сотрудников Приморского отделения №8635 Сбербанка России, находящихся в тяжелом состоянии, комиссия посчитала необходимым создать резервный фонд для возможных экстренных ситуаций.

Комиссией единогласно принято следующее решение:

1. Определить следующий принцип распределения средств фонда:

1.1.Создать резервный фонд в размере 20% от общего остатка средств "Фонда помощи пострадавшим в результате пожара в офисе Приморского ОСБ № 8635".

1.2.Распределить остаток средств фонда (за вычетом размера резервного фонда) между двумя категориями пострадавших в равных долях:

Категория "Погибшие сотрудники банка" - 50%;

Категория "Пострадавшие сотрудники банка" - 50%.

1.3.Определить доли от общего остатка средств, приходящегося на категорию "Пострадавшие сотрудники банка" по двум соответствующим группам в следующих размерах:

1 группа - "Сотрудники банка, находящиеся в тяжелом состоянии" - 77,77%;

2 группа - "Сотрудники банка, находящиеся в средней степени тяжести" - 22,23%.

1.4. Распределить денежные средства между родственниками погибших сотрудников банка и пострадавшими сотрудниками Приморского ОСБ № 8635 в равных долях от остатка средств, приходящихся на соответствующую категорию/группу пострадавших.

2. Сохранить данный принцип по всем поступающим впоследствии денежным средствам в фонд и в дальнейшем по остатку средств резервного фонда.

Денежные средства будут перечислены по назначению согласно поданным заявлениям от родственников погибших и пострадавших сотрудников банка не позднее следующего дня с момента подписания протокола заседания членами комиссии.

Напомним также, что Сбербанк России сразу после трагедии оказал финансовую помощь семьям погибших сотрудников.

Материальные компенсации: по 100 тыс. рублей были получены близкими родственниками, по 100 тыс. рублей было зачислено на личные счета детей погибших сотрудников (общая сумма: 1 500 000 рублей). Затраты на организацию похорон в размере 1 410 778 руб. Сбербанк так же взял на себя.

На лечение каждому из пострадавших было разово выделено по 100 тыс. рублей (общая сумма: 2 920 000рублей). Кроме того, детям погибших сотрудниц назначено ежемесячное пособие в размере 6 тыс. рублей до наступления совершеннолетия. На личные счета детей, открытые в Сбербанке сразу после трагедии, уже поступило более 11 млн. рублей.

Сбербанком России приобретено и будет безвозмездно передано 2-й городской больнице г. Владивостока и ожоговому отделению Дальневосточного окружного медицинского центра современное медицинское оборудование на общую сумму 5 103 839 рублей.