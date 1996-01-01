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Подледный улов вне закона
Рыбакам-любителям, пожелавшим продать свой подледный улов, теперь надо быть готовым к крупным неприятностям.
Сообщение об этом размещено на официальном сайте ГУВД Владивостока. Теперь каждому, кто вознамерится продать в общественном месте продукт своего улова, по административному законодательству грозит штраф 1 тыс. руб. Аргументы такой жесткости по отношению к рыбакам основаны на том, что такая рыбопродукция опасна тем, что никто не знает, где она поймана и можно ли ее употреблять в пищу.
Отдел по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке УВД города Владивостока совместно с налоговой инспекцией и СЭН уже проводили рейды на площади Спортивной и Окатовой, где была ликвидирована незаконная торговля рыбой подледного лова. По закону за торговлю в неустановленных местах с самовольно установленных лотков и из киосков составляется протокол, затем он направляется на административную комиссию в территориальное управление администрации города.
За разъяснениями мы обратились в отдел МОБППР и ИАЗ УВД города Владивостока, но наши усилия оказались тщетны. Зато хорошо известна реакция этих самых рыбаков-продавцов. По словам одного из них, чья жизнь напрямую зависит от ежедневного улова, подобная политика правоохранительных органов приведет лишь к тому, что цена на свежевыловленную рыбу подскочит. Если рейды будут постоянными и приведут к изгнанию уличных рыбных торговцев, горожане должны быть готовы к повышению цены на "свежину" минимум в два раза.
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