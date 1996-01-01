Охотопользователей проверят

Специалисты природоохранной администрации начали проверку соблюдения основных требований природоохранного законодательства по сохранению биоресурсов и требований, прописанных в договорах аренды и охотничьих лицензиях.

Как сообщили в департаменте природопользования краевой администрации, после проверок деятельности охотопользователей будет решаться вопрос введения ограничений на отстрел отдельных видов животных. В декабре Приморской администрации особо охраняемых природных территорий исполнилось два года, учреждение создано постановлением губернатора для защиты и сохранения уникальной природы края, выполнения соответствующих научных программ и финансируется из краевого бюджета. В ведении природоохранной администрации 11 заказников: "Борисовское плато", "Тихий", "Полтавский", "Березовый", "Черные скалы", "Лосиный", "Верхнебикинский", "Дальневосточный морской", "Таежный", "Горалий", "Васильковский" общей площадью 1,1 млн гектаров. Все заказники имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение.