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Снижен порог уголовной ответственности за хранение наркотиков

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Февраль станет "месяцем траура" по былой вольнице для многих мелких наркоторговцев. С 11 февраля вступило в силу постановление Правительства РФ "Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1 и 229 УК России". Эти статьи предусматривают уголовную ответственность за незаконное хранение, производство, сбыт, транспортировку, хищение и вымогательство наркотиков и психотропов. Новый документ принят в соответствии с поправками в Уголовный кодекс РФ, утвержденными Государственной Думой РФ в декабре прошлого года.

С принятием нового постановления утратило силу действовавшее ранее - № 231 от 6 мая 2004 года "Об утверждении размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ...", вызывавшее серьезную критику правоохранителей. В итоге само понятие "средней разовой дозы" исчезло из лексикона юристов.

В приложении к новому постановлению определены крупные и особо крупные размеры 248 наркотических средств, оборот которых в России запрещен либо строго регламентирован. При этом количество большинства перечисленных в постановлении веществ значительно снижено. На ситуацию со сбытом наркотиков это существенно не влияет - изменится только мера уголовной ответственности, но планка, с которой она начинается за хранение наркотиков, существенно снизилась. Например, если ранее ответственность наступала для гражданина, если он имел при себе более 1 г героина, то теперь достаточно половины грамма. (Особо крупный размер составляет 2,5 г по новому постановлению и 10 г ранее). То же в отношении других наркотиков: крупный размер марихуаны снижен с 20 до 6 г, гашиша с 5 до 2 г, гашишного масла с 1 до 0,4 г, опия с 5 до 1 г и т.д.

Принятие постановления позволит эффективнее бороться с мелкими сбытчиками, которые, пытаясь обойти закон, хранили небольшие партии наркотиков по несколько доз.

Группа информации и общественных связей Управления ФСКН России по Приморскому краю.

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