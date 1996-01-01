Киллера "вычисляли" 7 лет

Прокуратурой города Находки направлено в суд уголовное дело по обвинению Анатолия ГАЛИАХМЕТОВА в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "з" части второй статьи 105 (убийство по найму) и частью первой статьи 222 (незаконное приобретение, перевозка, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) Уголовного кодекса РФ. Уголовное дело было возбуждено прокуратурой г. Находки по факту убийства Сергея Д., совершенного 1 мая 1998 г. Следствием установлено, что потерпевший около шести утра первого мая вышел во двор своего дома, где в него были произведены выстрелы из автомата. В результате причинённых ему телесных повреждений Д. скончался на месте.

Длительное время это убийство оставалось не раскрытым, так как было совершено в условиях неочевидности. В начале июля 2005 г. предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено в связи с установлением причастности к совершенному убийству жителя г. Находки Анатолия Галиахметова. При обыске в его жилище обнаружены взрывчатые вещества, боеприпасы, огнестрельное оружие.

Как полагает следствие, Галиахметов был нанят для совершения убийства Сергея Д. жителем г. Хабаровска Владимиром П., которого в настоящее время уже нет в живых. Помимо заказного убийства Галиахметову инкриминируется совершение грабежа (часть первая статьи 161 УК РФ). В отношении Галиахметова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело по обвинению Галиахметова направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.