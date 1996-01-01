Ночной дозор

Отдежурив ночь с экипажем вневедомственной охраны при УВД Ленинского района, корреспонденты "ЗР" поняли: понедельник у дебоширов - выходной, а для российских дорог нет ничего лучше отечественного "УАЗика".

В понедельник, в 19.30, нам выпало присоединиться к экипажу помощника командира взвода Ленинского ОВО Сергея АЛЕКСАНДРОВА. Посадив нас в рычащий УАЗ, Сергей пояснил: "Вообще-то понедельник - день для нас относительно спокойный, особенно что касается дебошей и драк. Разгар приходится на пятницу, выходные и праздничные дни". Кстати, долго отдыхать нашим людям нельзя: под конец недавно прошедших новогодних праздников складывалось впечатление, что граждане уже начинали безобразничать больше от скуки.

Что касается основной массы преступлений и правонарушений, которые приходится отрабатывать, не считая выездов на сигналы "Тревога", то ее составляют уличные преступления - грабежи, кражи, угоны автотранспорта и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, - без этого никуда, а также преступления на бытовой почве. В Ленинском районе есть несколько адресов, на которые приходится выезжать постоянно. Это районы ул. Адмирала Юмашева, Нейбута, Тунгусской. Дома этих улиц особенно славятся дебошами. Народ здесь, как правило, менее обеспеченный и, наверное, от этого более раскованный - больше пьет, больше дерется.

Приметы и маньяки

Полчаса мы просто патрулировали на маршруте, когда, наконец, в 20.00 по милицейской радиостанции сообщили о грабеже, правда, вне нашего квадрата - на ул. Добровольского. У парня какой-то неизвестный отобрал на улице сотовый телефон. Дежурный сообщил приметы преступника: "мужчина лет 25, рост 185 см. Одет в черные штаны, черную куртку, на голове - черная вязаная шапка". Людей с такими приметами пол-Владивостока - вот и ищи ветра в поле. Поймать в тот вечер грабителя так и не удалось.

В 20.45 патрульная машина с ревом заехала в парк Минного городка.

- Говорят, здесь частенько промышляют маньяки, это правда? - не удержались мы от вопроса.

- Отчасти, - не стали возражать милиционеры. - Как-то мы проезжали мимо бывшего заброшенного кинотеатра "Буратино" на территории Минного городка, когда из этого полуразрушенного здания вышел человек с расстегнутой ширинкой. Увидев нас, он стал запинаться и, так и не сумев объяснить, что он тут делает, сунул нам удостоверение сотрудника ФСБ.

Ложная тревога

Не успели милиционеры рассказать про маньяка, как в наш адрес поступил сигнал: на Фадеевской овощебазе в двух контейнерах сработала сигнализация. Приехав на место через считанные минуты, сотрудники в бронежилетах похватали автоматы, фонари и начали осматривать контейнеры. Воров там не оказалось, даже замки не были повреждены. В большинстве случаев сигнализация срабатывает не потому, что на объекты кто-то проникает, а из-за скачков напряжения, отключений электричества или элементарной забывчивости владельцев охраняемых объектов. "В нашем случае, скорее всего, был перепад напряжения в электросети, если же мы выезжаем на сигнал, когда хозяева просто забывают сняться с сигнализации, то они платят штраф за ложную тревогу", - разъясняет Сергей.

Милицейская рация тем временем не унималась: где-то один пьяный мужик угрожал убить жену, другой сломал в доме всю мебель, избивал детей, родных и даже соседей. В 22.30 угнали автомобиль, а в 22.45 дежурный сообщил, что чья-то разъяренная псина не пускает жильцов в подъезд.

- Что бы вы сделали с этой собакой? - спрашиваем Сергея.

- Сначала бы попробовали выманить ее из подъезда, если бы она ни на что не реагировала и продолжала кидаться на людей, пришлось бы ее застрелить, - с ноткой сожаления ответил старшина Александров.

Писающие мальчики

Около 23.00 заезжаем на трамвайное кольцо на площади Луговой, и нашему взору предстают два парня, одновременно справляющие нужду на один из киосков на колесах. Освещенные ярким светом фар и смущенные пристальным вниманием к столь интимному процессу, парни отвернулись, но доделали свое дело до конца. Застегнув ширинки, один из парней стал оправдываться: "Мы же не виноваты, что биотуалеты не работают": Тем не менее сие деяние аккурат подпадает под статью 20.1. Кодекса об административных нарушениях - мелкое хулиганство, за что предусмотрена ответственность в виде штрафа до 10 МРОТ или 15 суток административного ареста. На вопрос милиционеров, что задержанные имеют при себе, один из парней начал вынимать из карманов различные бумажки, кассовые чеки, 40 руб. и машинку для стрижки волос. Для чего ему в двенадцатом часу ночи понадобилась машинка для стрижки волос, мы так и не поняли.

Тем временем парней передали другому экипажу, который отвез их в Ленинское РУВД для установления личностей и составления протоколов об административном задержании.

Яркость грабителя сгубила

Патрулируя далее по маршруту, заезжаем в спальный район на ул. Нейбута, в час ночи там был такой туман, что ничего не было видно.

"Едем по приборам", - серьезно сказал помощник командира. При этом только уличный термометр, прицепленный зачем-то в салоне над центром лобового стекла, ясно показывал 12 градусов тепла. Как сообщила рация, где-то в Первомайском районе снова грабеж. На этот раз трое пьяных избили парня и отобрали у него сотовый телефон. С приметами одного из них повезло - он был одет в ярко-желтую куртку с черными вставками. Благодаря этой примете грабителей задержал патруль ГАИ уже через 40 минут после случившегося. В тот день наше дежурство продлилось до 4 утра.

Милиционеры оценили напряженность рабочей смены как среднюю. Все время, пока мы патрулировали на маршруте, нас не переставали удивлять напрочь убитые улицы Владивостока и то, с какой привычной легкостью справляется с родными ухабами отечественный "УАЗик". Никакой "японец" этого бы не выдержал.