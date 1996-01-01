Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Убит спецкор НТВ Илья Зимин
В минувшее воскресенье в Москве убит специальный корреспондент телекомпании НТВ дальневосточник Илья ЗИМИН.
Год назад на Зимина уже было совершено нападение. 26 апреля 2005 г. поздно вечером возле его дома на него напали несколько кавказцев. Зимина жестоко избили, забрали у него барсетку с документами и деньгами, мобильный телефон. С тяжелыми травмами журналист был доставлен в больницу, где провел несколько месяцев. Нападавших найти так и не удалось.
"Мы все в шоке", - заявила пресс-секретарь НТВ Мария БЕЗБОРОДОВА. Зимин был одним из лучших репортеров телекомпании.
Илья Зимин родился 1 мая 1972 г. в Комсомольске-на-Амуре. "Рассказывал, что собирался стать врачом, но, поддавшись веяниям времени, - на дворе была гласность - стал журналистом: окончил журфак Дальневосточного госуниверситета. На телевидении с начала 90-х работал в частной владивостокской телекомпании, затем в ГТРК (Владивосток). В год окончания университета Илью пригласили на НТВ - с 1995 г. он работает собственным корреспондентом по Дальнему Востоку, и уже в 2000 г. его переводят в Москву. Следом - раскол-2001, переход на ТВ-6, потом на ТВС. Работая в этой телекомпании, Илья получил ТЭФИ как лучший телерепортер России. Последние годы он снова на НТВ, работает корреспондентом в программах "Сегодня", "Намедни", с 2004 г. - постоянный автор "Профессии - репортер", - говорится на официальном сайте НТВ.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть корреспондента.
Новости тематики
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
- В Южно-Сахалинске под музыку и шутки сгорела главная елка области
- Москвич за должность в ДФО должен был заплатить $7 млн
- Более 600 млн задолжали работодатели своим работникам на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Подозрительный предмет найден в поезде, направлявшемся во Владивосток
- Пассажирский поезд Советская Гавань – Владивосток отправился со станции Эльбан с задержкой
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов