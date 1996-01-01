Убит спецкор НТВ Илья Зимин

В минувшее воскресенье в Москве убит специальный корреспондент телекомпании НТВ дальневосточник Илья ЗИМИН.

Год назад на Зимина уже было совершено нападение. 26 апреля 2005 г. поздно вечером возле его дома на него напали несколько кавказцев. Зимина жестоко избили, забрали у него барсетку с документами и деньгами, мобильный телефон. С тяжелыми травмами журналист был доставлен в больницу, где провел несколько месяцев. Нападавших найти так и не удалось.

"Мы все в шоке", - заявила пресс-секретарь НТВ Мария БЕЗБОРОДОВА. Зимин был одним из лучших репортеров телекомпании.

Илья Зимин родился 1 мая 1972 г. в Комсомольске-на-Амуре. "Рассказывал, что собирался стать врачом, но, поддавшись веяниям времени, - на дворе была гласность - стал журналистом: окончил журфак Дальневосточного госуниверситета. На телевидении с начала 90-х работал в частной владивостокской телекомпании, затем в ГТРК (Владивосток). В год окончания университета Илью пригласили на НТВ - с 1995 г. он работает собственным корреспондентом по Дальнему Востоку, и уже в 2000 г. его переводят в Москву. Следом - раскол-2001, переход на ТВ-6, потом на ТВС. Работая в этой телекомпании, Илья получил ТЭФИ как лучший телерепортер России. Последние годы он снова на НТВ, работает корреспондентом в программах "Сегодня", "Намедни", с 2004 г. - постоянный автор "Профессии - репортер", - говорится на официальном сайте НТВ.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть корреспондента.