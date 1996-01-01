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Владивосток отметелило
По сообщениям городской администрации, вся спецтехника и люди брошены на расчистку дорог , но эти усилия не приносят особых результатов, поскольку резкое похолодание сковало их льдом. Все также остается нерешенной проблема расчистки внутриквартальных дорог, тротуаров и многочисленных лестниц.
Снег закончился 26 февраля, он шел около 30 часов, за сутки выпало более 55 мм осадков, что выше месячной нормы в 3,5 раза. Ситуацию на дорогах осложнил, в общем-то, рядовой для Владивостока сценарий - в субботу вечером случилось повышение температуры, пошел мокрый снег с дождем, затем ночью температура резко снизилась, что привело к образованию наледи. Сейчас все силы городских коммунальщиков брошены на расчистку последствий стихии, причем к уборке привлекается и техника коммерческих компаний. По сообщению пресс-службы городской администрации, руководителям предприятий разосланы телефонограммы с предупреждением о необходимости уборки закрепленных территорий и очистки кровель.
В связи с особенностями городского рельефа во многих районах обострилась проблема вывоза мусора - после трех дней выходных в воскресенье не вышли мусоровозы компании "ВладЭко", которая практически в одиночку обслуживает жилые массивы.
Плюс к этому обледеневшие внутридомовые территории станут досадной помехой городским мусорщикам, которые вышли на работу только в понедельник. Поэтому на тающем снегу жителями еще долго придется наблюдать бытовые отходы. Но пока еще это не актуально, гораздо важнее расчистить лестницы, за которые отвечают управляющие компании. Их дворники тоже вышли на работу лишь в понедельник. Как удалось узнать "ЗР", никаких дополнительных расходов на уборку тротуаров не планируется.
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