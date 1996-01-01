Свидетелей защитят. Не всех, а выборочно

С 20 января в законную силу вступила новая, более усовершенствованная программа защиты свидетелей, которая построена по аналогам зарубежной практики. Цель программы - исключить любое давление на свидетеля во время суда, а также по окончании процесса.

Предполагается, что в случаях угрозы жизни людям будут менять паспортные данные, составлять новую биографию, а в исключительных случаях делать даже пластическую операцию. Теоретически каждый человек, который стал свидетелем преступления, на сегодняшний день имеет право позвонить в УБОП и попросить, в соответствии с этой программой, новую квартиру, документы и охрану. Но обеспечить всех людей, нуждающихся в защите правоохранительными органами, государству просто не по карману.

Зарубежный опыт показывает, что активно и качественно использующаяся программа защиты свидетелей спасла огромное количество жизней и обеспечила открытый, не оказывающий давления ход судебных разбирательств. В России же подобная практика не развита, более того, информация о свидетелях по тому или иному уголовному делу не всегда является закрытой. В обвинительном заключении по окончании суда содержится список всех свидетелей с соответствующими контактными данными, и при ознакомлении с делом при большом желании и не затрудняясь можно найти кого угодно.

В службе УБОП Приморского края "ЗР" сообщили, что действительно документы, предусматривающие вышеперечисленные меры защиты свидетелей, уже имеются у них на руках, но никакие средства для обеспечения подобной безопасности, которые должны выделяться на федеральном уровне, не получены. Как сообщают сотрудники УБОП, эта программа, хотя и есть на бумаге, все еще продолжает находиться в процессе доработки. Поэтому чаще всего заинтересованные лица заводят суд в тупик или пускают по ложному следу, запугивая имеющихся свидетелей.

Нынешний Уголовно-процессуальный кодекс РФ позволяет потерпевшему и свидетелям ходатайствовать перед органом предварительного следствия о применении мер безопасности. В этом случае следователь обязан вынести постановление, в котором должен изложить причины принятия решения о конспирации и указать псевдоним участника следственного действия. В свою очередь засекреченный свидетель оставляет образец новой подписи. УПК также разрешает проводить опознание подозреваемого в условиях, когда последний не видит носителя псевдонима. В целях защиты свидетелей, по тому же кодексу, на судебном процессе в УПК предусмотрено ведение закрытого разбирательства.

Допрос потерпевшего разрешается без стороны обвиняемого, чтобы тот не оказывал психологическое воздействие на дающего показания, для этого судебный зал можно оборудовать перегородками, которые позволяют видеть свидетеля только судье, адвокату и прокурору, также возможно изменение голоса при помощи специальных устройств.

На первых порах под защиту и опеку государства попадут не все нуждающиеся. В первую очередь на охрану могут рассчитывать представители правоохранительных органов и судьи. Так что можно с уверенностью сказать, что большинство граждан могут по-прежнему рассчитывать только на свои силы: спасение утопающих - дело рук самих утопающих.