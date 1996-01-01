Мониторинг залива

Приморскгидромет направил в краевую администрацию проект программы мониторинга загрязнения акватории залива Петра Великого.

Реализация программы позволила бы краевым органам власти получить объективную информацию о состоянии залива. Кроме того, специалисты на основе данных смогли бы разработать предложения о необходимых природоохранных мероприятиях и пересмотреть нормативы промышленных сбросов, загрязняющих как залив, так и впадающие в него пресные источники.

Экологи отмечают, что прибрежная зона залива Петра Великого относится к экологически неблагополучным морским районам России. Наиболее загрязненными являются бухты Золотой рог, Диомид. Среди основных источников загрязнения - сбросы промышленных и хозяйственно-бытовых вод, речной и ливневый сток, а также сброс твердых отходов и мусора в море.