Украсть по-русски

В конце января в Трудовской отдел милиции Советского РУВД обратилась семейная пара, проживающая в частном доме по улице Ушакова. По словам потерпевших, во время их дневного отсутствия в квартиру проник неизвестный злоумышленник. Дерзкий воришка вынес все золотые украшения жены - на сумму около 145 тысяч рублей. Заодно прихватил и наличность, припрятанную в доме, - 8 тысяч рублей.

Сыщики немедленно отправились на место происшествия: известно, что оперативность в таких случаях - залог успешного раскрытия преступления. Но первый осмотр вызвал недоумение у сотрудников уголовного розыска. На дверях дома оказались добротные замки без малейших следов взлома. Не было видно каких-либо повреждений и на окнах. На настойчивые расспросы: не давали ли хозяева ключи посторонним людям? - последние отвечали уверенным отказом. Так изначально способ проникновения злоумышленника в дом остался невыясненным.

За последующие пару дней оперативным работникам не раз доводилось беседовать с соседями потерпевших. Выяснилось, что обворованных супругов считали парой состоятельной. При этом ценности хранились достаточно оригинально: золотые часы, кольца, цепочки и прочие вещицы были завернуты в обычный пакет и лежали... под шифоньером!

Это преступление, несмотря на кажущееся отсутствие зацепок, сыщикам удалось раскрыть за три дня. По подозрению в совершении кражи был задержан молодой человек, проживавший по соседству, который сознался в содеянном. Во время обыска у этого 26-летнего парня изъяли часть похищенных золотых украшений. Правда, не все - с частью своей добычи воришка успел расстаться, сдав за бесценок.

Но самое удивительное открытие ждало сыщиков впереди. Подозреваемый, излагая историю своего "грехопадения", поведал, что в указанный дом он залез не 25-го, а 23-го января. Зная, что соседи ушли на работу, зашел внутрь и начал планомерно обшаривать ящики шкафов. Доставал вещи, перетряхивал в поисках припрятанных ценностей, а затем тщательно складывал в том же порядке. Именно аккуратность воришки стала причиной того, что потерпевшие двое суток не замечали следов непрошеного визитера.

Незамысловатый тайник под шифоньером не обманул "гостя" - он достал пакет, убедился, что внутри находятся значительные ценности, и спокойно покинул дом. Но вовсе не это потрясло видавших виды сотрудников уголовного розыска. Когда воришку начали спрашивать о том, как ему удалось без всяких царапин и повреждений вскрыть мощные замки, парень пришел в такое же недоумение. По его словам, дверь дома была закрыта... на обычную кожаную перчатку. Эта "защита" могла бы помочь разве что от сквозняка. Самое главное, что сами потерпевшие подтвердили информацию, о которой раньше предпочли умолчать. По словам супругов, обычно они закрывали двери, как положено, но иногда позволяли себе и такое безалаберное отношение к своей собственности.