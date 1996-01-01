"Заслон" беспределу

9 февраля на станции Шкотово сотрудниками транспортной милиции был задержан Сергей КУЗМИН 1956 года рождения, ранее трижды судимый. Кузмина взяли, что называется, с поличным, когда он пытался разукомплектовать верхнее строение железнодорожного пути.

У него были изъяты молоток и мешок, в котором находились металлические элементы устройств верхнего строения пути, железнодорожники их называют "противоугонами". О назначении этих архиважных устройств в системе безопасности железной дороги говорит их название. У злоумышленника нашли четыре "противоугона", которые он собирался сдать в пункт приема металла.

В этот же день на станции Партизанск при проведении оперативно-розыскных мероприятий в связи с хищением с вагонов 9 воздухораспределителей был задержан безработный Владимир УБОЖЕНКО 1965 года рождения. Его взяли с поличным около тайника, где было спрятано восемь воздухораспределителей. Во время "задушевной" беседы с сотрудниками милиции Убоженко дал признательные показания и сообщил, что "один воздухораспределитель он успел сдать в пункт приема металлолома города Партизанска".

Об этих диких случаях "ЗР" рассказал пресс-секретарь Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги Александр АРТАМОНОВ. По его словам, несмотря на меры, принимаемые ведомственной охраной, транспортной милицией и железнодорожниками по обеспечению сохранности путевого хозяйства, устройств сигнализации, связи и другого оборудования, на Владивостокском отделении дороги участились случаи хищения железнодорожного имущества. Негодяев, по сути, покушающихся на человеческие жизни, не пугают ни штрафы, ни тюрьма. Они готовы на преступление ради сиюминутного копеечного заработка.

Между прочим, в данной ситуации работников пунктов приема металла можно считать подельниками расхитителей железнодорожного имущества. Вступив в имущественно-денежную сделку со злоумышленниками, они из добропорядочных предпринимателей автоматически превращаются в скупщиков краденного, а это уже статья УК РФ. Так как документы, регламентирующие деятельность пунктов приема металлолома в Приморском крае, запрещают принимать на лом "жизнеспособные" изделия из черного и цветного металлов, то есть предметы без явных дефектов и изъянов. Каким, кстати, был воздухораспределитель, украденный подследственным Убоженко. Существует даже перечень предметов, запрещенных к приему. Хозяева пункта приема металла при получении разрешения на деятельность с этими инструкциями знакомятся под роспись.

- С начала 2006 года на объектах железнодорожного транспорта Приморского края было выявлено 9 случаев хищения, в том числе три случая хищения "противоугонов" в особо крупных размерах. Противоправные вмешательства в деятельность железной дороги несут прямую угрозу безопасности движения поездов, а также наносят материальный ущерб железнодорожному транспорту, - рассказал Александр Артамонов.

Реакцию железнодорожников на беспредел, творимый похитителями, можно охарактеризовать одним словом: "Достали!" В целях пресечения хищения железнодорожного имущества и противоправного вмешательства в деятельность железной дороги в парках станций и на перегонах железнодорожники совместно с правоохранительными органами начали операцию "Заслон". По этому поводу соответствующий документ подписал начальник Владивостокского отделения ДВ ЖД Виктор ОСИПОВ. Операция "Заслон" продлится с 13 февраля по 13 марта 2006 года.