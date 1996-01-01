В бухту Диомид вылили тонну мазута

14 февраля на территории судоремонтного завода № 92 произошел разлив нефтепродуктов при перекачке из железнодорожной цистерны в емкость котельной.

Площадь разлива составила до 200 квадратных метров. Уже к 23.00 акватория была убрана полностью. В ликвидации чрезвычайной ситуации участвовали 28 человек МЧС и 6 единиц техники. Берег был очищен за счет виновника аварии.