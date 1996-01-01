Хабаровские ученые попросят президента вступиться за Амур

На совещание ученых в Хабаровске принята резолюция, которую решено направить Президенту РФ, в Правительство РФ, Госдуму и Совет Федерации, поскольку значительная часть предложений касается межправительственных соглашений по экологии и мониторингу окружающей среды.

Как сообщила доктор биологических наук, заведующая лабораторией Института водных и экологических проблем ДВО РАН Любовь КОНДРАТЬЕВА, Амур "болен" давно, и с каждым годом его загрязнение все увеличивается. По ее словам, все загрязнения реки Амур, которые отмечаются в последние десятилетия, можно подразделить на локальные, региональные и международные. Причем рост токсичных веществ, загрязняющих реку, отмечался с каждым годом. Такие исследования регулярно проводились с 1997 года.