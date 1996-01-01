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В Хабаровске отмечен массовый вброс фальшивок
Как сообщил руководитель отдела информации ГУ МВД РФ по ДВФО Вадим РЕШЕТНЯК, сотрудники ОРБ задержали на одной из центральных улиц Хабаровска уроженца Cеверного Кавказа, у которого было обнаружено и изъято $20 тыс. с признаками подделки.
Экспертиза подтвердила, что все купюры, достоинством $100, - фальшивки, хотя и выполнены довольно качественно, типографским способом. По мнению экспертов, отличить их от настоящих невооруженным глазом довольно сложно. За каждую купюру задержанный просил 1 тыс. рублей. Установлено, что до задержания он совершил, по крайней мере, еще одну сделку, сбыв 10 банкнот зеленой "липы". В настоящее время он арестован и водворен в следственный изолятор.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ ("Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Происхождение фальшивок сейчас устанавливается.
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