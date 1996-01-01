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Давать в долг стало опасно

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В номере за прошлый вторник "ЗР" писал об убийстве "бригадира" сообщества воров "общак" некого ХУДОРОЖКОВА. В процессе предварительного следствия у правоохранительных органов возникла еще одна, довольно любопытная версия, на примере которой можно говорить о новой тенденции в сфере мотивов заказных убийств.

Как стало известно следствию, убитый в свое время давал в долг определенным людям крупные суммы денег. Таким образом, не исключено, что должники, не собираясь возвращать долг, расправились со своим кредитором.

Впрочем, количество убийств должников за последние несколько лет поубавилось. Многие поняли, что расправа тоже не только требует дополнительных денежных затрат, например, на киллеров, но и влечет за собой проблемы с законом. Было время, когда с должниками начали поступать иначе, превращая их в своих рабов.

Случалось, что рабам удавалось бежать, и они обращались за помощью в милицию, и "хозяева" садились на скамью подсудимых. Теперь все иначе - отныне чтобы не бояться своих должников, кредиторы просто перестанут давать в долг.

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