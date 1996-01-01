Топливный вопрос

Чаще всего за преступления экономической направленности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) несут уголовную ответственность зарвавшиеся должностные лица и мошенники.

Как отметил начальник оперативно-розыскной части-12 Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Приморского края Андрей ЕГОРОВ на брифинге, посвященном проблемам ТЭКа, наиболее распространенными в этой сфере преступлениями в 2005 г. стали присвоение имущества и растрата материальных ценностей материально ответственными лицами. Не менее распространены мошенничества, злоупотребления полномочиями чиновниками муниципалитетов края высокого ранга, а также должностными лицами коммерческих предприятий, чья деятельность связана с ГСМ.

Особо хотелось бы отметить использование новых технологий в незаконной деятельности предпринимателей. Так, в 2005 г. привлекли к уголовной ответственности руководителя компании из Уссурийска, который, работая без лицензии, получал от уфимского нефтеперерабатывающего завода "Голубая звезда" дешевый газовый конденсат - побочный продукт при добыче нефти. Смешивая его в Уссурийске с дизельным топливом, бизнесмен производил судовое топливо, которое с большой для себя выгодой реализовывал на местном рынке. Виновный осужден по ст. 171 УК РФ за незаконное предпринимательство, и теперь ему придется возмещать ущерб государству, оцененный в 4 млн руб.

Не меньшую выгоду для себя пытаются извлечь некоторые должностные лица из бюджетных средств, которые выделяются для отопительного сезона, как это сделал директор МУП "Владивостокские тепловые сети" Александр БОКАРЕВ. Некоторое время назад администрация Владивостока задолжала предприятию около 70 млн руб. за оказанные населению услуги, права на взыскание которых г-н Бокарев добился через арбитражный суд.

Выиграв суд и получив на руки исполнительный лист о взыскании задолженности, директор МУП вместо того, чтобы в законном порядке - через судебных приставов - истребовать долг с администрации города Владивостока, обратился за "выбиванием" долга к неким коммерсантам. Коммерсанты потребовали с Бокарева, в случае, если им удастся получить деньги, 60% от суммы, предусмотренной иском.

Деньги коммерсанты "выбили", за что, как и было оговорено, законно получили свои 60%, а это ни много ни мало 40 млн руб. Остальные 30 млн руб. достались "Тепловым сетям". Понятно, что сделано это было намеренно, чтобы абсолютно законным путем отвести часть денег муниципального предприятия в своих корыстных целях.

Между тем в отношении директора "Тепловых сетей" было возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. руб.

На скамью подсудимых садятся и за меньшие аппетиты. Так, инспектор по учету электроэнергии г-жа СОЗИНОВА при проверке электросчетчиков в жилых домах, обнаружив, что жильцы, попросту говоря, воруют свет, стала вымогать у них 5 тыс. руб. за несоставление акта безучетного потребления электроэнергии. С ее стороны, видимо, это выглядело откровенно нагло, и жильцы обратились в милицию с заявлением о вымогательстве, за что в итоге она получила условный срок.

Как отмечалось, второе место по размаху среди экономических преступлений в сфере ТЭКа занимают мошенничества. Наиболее показательным в 2005 г. стало уголовное дело в отношении некого ПОГАСЯНА, которому удалось провернуть следующую схему. Мошенник зарегистрировал в г. Находке фирму "Мореход", от имени которой заключил договор с другой компанией якобы на покупку двух судов. Затем Погасян заключает еще один договор с поставщиками ГСМ на приобретение 750 тонн топлива на сумму 5,5 млн руб. с отсрочкой платежа под обеспечение якобы приобретенных судов. Выручив деньги за отпущенное ему топливо, Погасян скрылся. Впрочем, ненадолго: мошенника разыскали и осудили в прошлом году на 6 лет.