Нашелся пожарный фонд

Благотворительный пожарный фонд, найти который и разобраться с практикой его работы поставила себе целью организация "Свобода выбора" (об этом она объявляла на митингах и писала в заявлении в прокуратуру), никуда не прятался.

Фонд не называется благотворительным. Это совершенно самостоятельная организация с головным офисом в Москве, существующая с 1996 г. В регионах страны более 50 его филиалов. Один из них - наш приморский филиал Фонда пожарной безопасности.

Руководит им Валерий ЗВОРЫГИН, в прошлом боец пожарной части, курсант Иркутского пожарно-технического училища, человек, много лет отдавший системе МВД, ушедший было на пенсию, но приглашенный возглавить Фонд пожарной безопасности.

Руководит фондом Попечительский совет из 23 специалистов, а работают в нем всего 5 человек. Те времена, когда фонд получал половину от всех штрафов за несоблюдение пожарной безопасности и сумма смело подтягивалась к 1,5 млн руб., прошли. Теперь фонд существует на то, что заработает сам, и немножко - 72 тыс. руб. за год - на добровольные взносы.

Чем фонд занимается? Разработкой и установкой автоматической пожарной сигнализации, пожарно-технической экспертизой зданий, разработкой планов и схем эвакуации, пожарно-техническим консультированием и повышением квалификации руководителей пожарной охраны. Еще там можно купить некоторое снаряжение и оборудование: рукава, шланги, огнетушители, наклейки и прочее.

Только что фонд проверила аудиторская фирма. Из ее заключения следует, что добровольных взносов на развитие пожарной охраны поступило за 2005 г. 72 450 руб., штрафов за нарушения правил пожарной безопасности - 5 000 (!), прочих целевых поступлений - 409 060 руб. Заработал своими услугами приморский филиал фонда за 2005 г. - 2 377 893 руб.

Траты фонда - это приобретение пожарной техники и вооружений, строительство и ремонт помещений пожарной охраны, на социальную и правовую защиту личного состава ГПС МВД РФ и прочие расходы, которые преимущественно сводятся к материальной помощи ветеранам пожарной охраны и подтверждаются Попечительским советом.

Валерий Зворыгин, ошарашенный произошедшей 16 января трагедией и подозрениями в нечистоплотности фонда, отрицает насилие над предпринимателями по поводу "добровольных" взносов и готов предоставить всем заинтересованным лицам, будь то прокуратура или общественность, всю отчетность о деятельности филиала.