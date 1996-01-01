Феофанову оставили под арестом

Жалобу адвоката управляющей Приморским отделением Сбербанка России Людмилы Феофановой об изменении в отношении нее меры пресечения вчера Приморский краевой суд оставил без удовлетворения.

Основными аргументами защиты на рассмотрении кассационной жалобы заключались в том, что суд при вынесении решения об избрании меры пресечения в виде ареста 21 января не учел ни личность Феофановой, ни ее состояние здоровья. Более того, по мнению адвоката обвиняемой Натальи ПОЛЯКОВОЙ, "прямой причинной связи между бездействием управляющей Сбербанка и наступившими последствиями нет. Несмотря на это, суд оставил решение суда первой инстанции в силе".

По словам зашиты, состояние здоровья арестованной оставляет желать лучшего. Накануне ареста у нее был гипертонический криз, что засвидетельствовали медики. В настоящее время Феофанова нуждается в помощи психолога: по ночам в 4-местной камере ей либо снятся кошмары, либо мучает бессонница.