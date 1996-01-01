В минувшую пятницу в поселке Ярославка Хорольского района на здании средней школы появилась мемориальная доска из черного мрамора. Памятный знак был установлен в честь выпускника местной одиннадцатилетки Ивана НАБОКОВА, погибшего в Чечне 1 февраля 1995 года.

Контрольный выстрел в голову

"Здравствуй Мама, Батя, Ольга. У меня все нормально. Здоровье тоже нормально. Я сейчас нахожусь в Чечне, в 20 километрах от Грозного. Тут стреляют, в туалет ночью не выйдешь. Ты сильно не переживай. Я осторожный, лишний раз никуда не лезу. Ну, ладно, не переживайте. Вернусь живой. Мама, передай всем привет от меня. Светке тоже. Бабе только не говори, что я в Чечне. До свидания".

Это единственное письмо рядового 245-го гвардейского мотострелкового Московского полка Ивана Набокова, которое он отправил из Чечни родителям в далекий приморский поселок Ярославка. Светка - его любимая девушка. Когда парень уходил служить, она обещала его ждать. Не дождалась. Иван "не сдержал" слово. Он погиб от пуль дудаевских бандитов, защищая высоту 303,8 в горно-лесном массиве Сюрин-Корт, восточнее поселка Пригородное.

Рядом с ним сложил голову житель Владивостока младший сержант Сергей СОКОЛОВ. Он жил с матерью на улице Добровольского, в доме №22. До призыва в Вооруженные силы парни даже не подозревали о существовании друг друга. Познакомились они в Хабаровске, в "учебке". Армия их сдружила, говорят, отношения между ними были, что называется не разлей вода. Когда морские пехотинцы почти через месяц захватили высоту 303,8, Сергея и Ивана так и нашли, лежащими рядом.

- Пятеро военнослужащих лежали на вершине в одну линию с небольшим интервалом. По расположению тел погибших и по их позам было ясно, что их расстреляли. У всех пятерых на черепах были пулевые отверстия. Это означало, что ребят после расстрела добивали контрольным выстрелом в голову, - рассказал "ЗР" председатель "Общественной организации ветеранов боевых действий Приморского края "Контингент", полковник запаса Сергей КОНДРАТЕНКО. Это его морпехи 12 марта 1995 года под командованием старшего лейтенанта Сергея ПЛАТОНОВА практически без боя заняло треклятую высоту и обнаружило тела наших воинов.

Погибших сняли с высоты только 14 марта, саперы предварительно осмотрели их тела. Случалось, что боевики минировали трупы. В том бою 245-й гвардейский мотострелковый Московский полк, где служили наши земляки, потерял десять человек. Тела семерых военнослужащих нашли на высоте, а троих бойцов на тот момент не обнаружили. Через год могилу одного солдата обнаружили в соседнем поселке, его похоронили чеченцы, а двое других мотострелков до сих пор числятся пропавшими без вести.

Он не предал ребят

- Первый раз, когда нам принесли телеграмму, что сын погиб, мы выкопали могилу, как положено. И стали ждать, когда его привезут. Потом председатель Совета солдатских матерей (Валентина ДЕРЕВОВА. - Прим. авт.) привезла из Чечни письмо от Ивана, которое зачитали по радио. Получилось, что он вроде бы жив. И я заставила мужа и брата закопать могилу, - со слезами на глазах вспоминала события 11-летней давности Людмила Ивановна, мама Ивана Набокова.

Но скорбная весть подтвердилась. Вскоре из военкомата принесли очередную телеграмму, но уже с указанием времени и места гибели Ивана. И еще в телеграмме было написано: "Похоронить по месту жительства". "Груз-200" прибыл из Чечни в Ярославку только на 53-е сутки. Засыпанную могилу раскопали. Рядовой России Иван Набоков упокоился на сельском погосте, а его боевого друга Сергея Соколова похоронили на Морском кладбище во Владивостоке.

- Иван был очень целеустремленный, - рассказывает Людмила Ивановна. - Любил спорт, технику. Водил машину. Он всегда хотел быть водителем. Иван шкодный был, его за это и с уроков выгоняли. У него было много друзей, и его очень любили дети. Он жизнь любил и всегда куда-то спешил. У меня даже мыслей таких не было, чтобы его "отмазать" от армии, хотя возможности такие были. Я ему всегда говорила: "Ванька, армия из тебя сделает человека". А он мне отвечал: "Все, маман, будет путем".

В марте 1995 года Иван Набоков "за проявленную воинскую доблесть" был награжден орденом "Мужества". Посмертно. Тогда об этом событии даже были публикации в краевых газетах. А потом наступило забвение. На мой вопрос, не забывает ли ее военкомат или поселковая администрация, Людмила Ивановна в ответ только машет рукой. В ее глазах слезы, то ли от колючего ветра, то ли от обиды: "Я же его искала, и куда я только ни звонила. Нам с мужем всякого пришлось натерпеться. Нам даже говорили, что сын в бегах, что 245-го полка вообще нет. А я горжусь своим сыном, что он не струсил, что он не предал ребят".

Скинемся на Памятник

А потом было торжественное открытие мемориальной доски, дважды духовой оркестр играл гимн России, троекратно грохотали салютом автоматы, звучали торжественные речи. То есть все было так, как оно и должно быть в данной ситуации. Между тем мало кто знает, что памятная доска на здании школы, где учился Иван Набоков, появилась благодаря замполиту дивизии морской пехоты полковнику Михаилу ЛЮБЕЦКОМУ, который никакого отношения к Ярославке не имеет. В свое время, будучи еще капитаном, ему довелось повоевать в Чечне. Прошли годы, и вот, находясь в отпуске, он, опираясь на финансовую поддержку нового руководства Ярославского ГОКа, загорелся увековечить память Рядового России Ивана Набокова, не пожалевшего живота своего во имя Родины. По словам Михаила Петровича, с помощью друзей, участников боевых действий, осуществить задуманное не составляло никаких трудностей.

- Мраморную доску привезли из Китая, - говорит Михаил Любецкий. - Она стоит 13 тысяч 700 рублей, мне ее сделали со скидкой. Три тысячи за доску проплатил Андрей ТКАЛИЧ, ну а остальные деньги я пока еще должен. Но я думаю, что мы с офицерами получим зарплату и скинемся по тысяче рублей. Это не такие уж большие деньги. По крайней мере, память о людях, которые защищали нашу землю, бесценна.

- А разве районные власти вам не помогали?

- К главе администрации Хорольского района с этим вопросом я не обращался. Зачем? Я посчитал своим долгом это сделать, как офицер, как морской пехотинец, который в 1995 году участвовал во взятии высоты 303,8. И наш десантно-штурмовой батальон нашел этих мальчишек на Сюрин-Курте. Пусть эта доска висит, пусть видят дети и взрослые, что был такой рядовой Ваня Набоков. Что он есть и будет, пока мы будем его помнить как образ российского солдата, погибшего за Родину.

...В октябре 2004 года, к 10-й годовщине начала боевых действий в Чечне, во Владивостоке, у краевого Дома молодежи, был открыт закладной камень памятника приморцам, отдавшим жизнь в ходе локальных войн и военных конфликтов. Согласно последним данным, только в Чечне погибли 168 военнослужащих и сотрудников милиции из Приморья. Это больше, чем в любом другом регионе Дальневосточного федерального округа. На сооружение памятника необходимо собрать около 2 миллионов рублей. Сбором средств занимаются ветераны боевых действий и родственники погибших, но для них два миллиона - неподъемная сума. А в Хабаровске таких памятников два...

Редакция "ЗР" обращается ко всем неравнодушным жителям Приморья: "Поддержим благое начинание и соберем всем миром деньги на памятник нашим землякам. Вечная им память!"

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"Благотворительный взнос на создание памятника приморцам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах".